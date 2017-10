Luis Andreotti entregó todo el mobiliario nuevo para la escuela bicentenaria N° 1

Además, el Municipio realizará la obra de remodelación profunda del edificio, con construcción de nuevos baños, aulas, cocina y sala de profesores, y una entrada separada para la secundaria que funciona allí.



Con personal municipal y varios camiones se llevó adelante el operativo en la puerta del emblemático establecimiento educativo. Durante la actividad la Secretaria de Salud Pública y candidata a concejal por 1País, Alicia Andreotti, expresó: “Este año, la Escuela 1 cumple 200 años de existencia; este edificio emblemático es muy antiguo, del año 1936, y para nosotros tiene una carga emocional muy importante, porque acá estuvo la primer directora del distrito. Hoy la visitamos con el Intendente Luis Andreotti, porque entregamos parte del nuevo mobiliario que tendrá la escuela, como mesas, sillas, escritorios, muebles de guardado y pizarrones que van a estar aquí en el comienzo del año lectivo”.



“Hay que hacer una gran reforma en el edificio, que incluirá nuevos baños para personas con discapacidad, renovación de cañerías, entrada separada para la escuela secundaria que funciona en el primer piso, que tendrá tres aulas nuevas, cocina y sala de profesores. Es una obra muy grande que comenzaremos en diciembre; empezamos con los techos, y una vez que los chicos empiecen sus vacaciones haremos la obra para poder terminar en tiempo y forma con el inicio lectivo 2018”. Andreotti detalló.



“Si bien las escuelas provinciales no dependen del Municipio, el Consejo Escolar nos pidió en julio que colaboráramos, porque no tuvo respuesta de la Provincia. El Intendente decidió hacer esta inversión. Trabajamos contra reloj; porque este año no vamos a poder inaugurar en coincidencia de los 200 años, pero si lo haremos el próximo en el comienzo del ciclo lectivo. No se va a hacer solamente esta escuela, sino también la 21 y la Secundaria 10 que funciona aquí también, prácticamente a nuevo”, agregó.



Alicia Andreotti agradeció a los vecinos por el pago de sus tasas, y destacó que -pese a no ser su responsabilidad directa- desde el gobierno municipal creen que la educación es lo más importante porque iguala oportunidades. “Debemos llevar adelante políticas de Estado referidas a la educación, pensando en el presente y en el futuro de nuestros hijos; los cambios son vertiginosos y hay que ponerse a la altura de las circunstancias y de las nuevas tecnologías”, finalizó Alicia Andreotti.



En cuanto a la comunidad educativa, Fernando Mujica, Vicedirector de la Primaria 1, manifestó: “Estamos muy contentos, estuvimos esperando esta obra mucho tiempo, no sólo por el mobiliario sino por los arreglos y refacciones que son fundamentales, en el marco del bicentenario de nuestra escuela. Estamos súper agradecidos al Municipio por esta colaboración y todo lo que están aportando para nosotros; es una ayuda enorme, sobre todo en esta escuela tan grande y con tanto para hacer. Tenemos 435 chicos en primaria en ambos turnos”.



Lorena Lafrozia, la Directora de la Escuela 701 de Adultos, se sumó a la alegría: “Este es un edificio viejo y con muchas necesidades. Todo lo que hacen es buenísimo; el mobiliario, toda la parte de electricidad y los baños nuevos que nos vienen muy bien. Corresponde a la Provincia de Buenos Aires hacerse cargo de todo lo que relativo a educación; en este caso no lo tenemos y es lamentable, por eso estamos agradecidos con el Municipio que lo puede hacer. Sé que el costo es muy alto, pero los vecinos de San Fernando y la comunidad educativa merecemos esto”.



Y Walter Monsalvo, Vicedirector de la Secundaria 12, agregó: “Esto es muy importante, porque mejora la calidad educativa, las condiciones de cursada de los alumnos y el trabajo de los docentes. Nos trajeron mesas y sillas, pero el proyecto es mucho más amplio porque abarca pintura, refacción de baños, tendido eléctrico con disyuntores por seguridad para los chicos, y se cambiarán los tubos fluorescentes en aulas por luces LED con mayor luminosidad. Se va a trabajar mejor, y eso repercute en la salud de quienes trabajan y en los chicos que están estudiando”.



Estuvieron presentes además, el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso; el Secretario de Gobierno, Luis Freitas; Teresita Piaggi, del Consejo Escolar, y los Inspectores Carolina Rosso y Carlos Palacios.