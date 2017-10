02/10/2017 - 22:43 | Política / Massa en Morón: "Para nosotros el trabajo no es un costo sino la herramienta de dignificación de la persona" Herramientas: Compartir: El diputado nacional y candidato a senador por 1País, Sergio Massa, recorrió Morón, visitó la Pyme familiar de reconstrucción de neumáticos "Unigoma", y la textil "Nueva Gente" para acompañar la lucha de los trabajadores que recientemente perdieron sus puestos laborales tras que la empresa cerrara sus puertas sorpresivamente y se declarara en autoquiebra. Allí Massa subrayó el lugar primordial que tiene el empleo y la educación en la fuerza 1País. Sergio Massa junto a su compañera de fórmula Margarita Stolbizer, el candidato a diputado nacional Felipe Solá y el candidato y actual concejal Martí Marinucci, entre otros, conversaron con los trabajadores de la textil de Morón que llevan un mes de acampe en reclamo por las 14 familias que ante esta situación se quedaron en la calle. Allí Massa sostuvo: “Para nosotros el tema trabajo es central en la Argentina que viene. Primero porque el trabajo es dignidad, segundo porque creemos que hoy hay una lógica de plantear el trabajo como un costo y para nosotros el trabajo no es un costo sino la herramienta de dignificación de la persona, el instrumento con el cual cada jefe de familiar puede llevar el pan a la mesa”.



Y en la misma línea agregó: “El gran desafío que tenemos es apostar al trabajo como elemento de consolidación, de solidificación de nuestra clase media, de nuestros trabajadores que sienten que la Argentina tiene que ser una tierra de prosperidad y no un lugar donde el trabajo sea considerado un costo”.



Mientras que su compañera de fórmula, Margarita Stolbizer, indicó: "Argentina tiene muchos puestos de trabajo en riesgo y sin embargo el Gobierno no está discutiendo estas cuestiones. Se habla de una reforma laboral para bajar aportes laborales, nosotros queremos que empiecen a discutir el empleo exigiendo a las empresas que se hagan cargo de mantener las fuerzas de trabajo”.



Massa antes de finalizar insistió: “Un país con once millones de pobres nos tiene que llamar a todos a la reflexión. Cuando fabricamos o producimos alimentos para 400 millones de personas, cuando tenemos un país con una gran riqueza natural como el nuestro, vemos que lo que nos ha faltado como país es método, desarrollo y proyecto para transformar esa riqueza natural en riqueza de la gente”.



Luego los líderes de 1País continuaron la jornada con una recorrida por Morón y una visita a la Pyme "Unigoma" de reconstrucción de neumáticos. Además, por la tarde, Massa participará en Tigre de la apertura del Centro de Atención Familiar y de Salud "Dr. Valetín Nores", junto al intendente local Julio Zamora.