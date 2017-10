En San Martín, Cristina alertó sobre alzas en los servicios públicos al pedir apoyo para “poner un poquito de orden” en el Congreso

La candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner encabezó hoy un acto en San Martín, donde alertó sobre el alza en las tarifas de servicios públicos y pidió apoyo para Unidad Ciudadana para “poner un poquito de orden” a esa situación en el Congreso.

“¿Que tal si vamos a ese Parlamento a poner leyes que pongan orden a esto de las facturas y de los precios? ¿Qué tal si vamos al Parlamento a poner un poquito de orden?”, preguntó la expresidenta ante la multitud que la recibió en José León Suárez, frente a un club Deportivo Suárez.



Destacó que para llevar adelante esta tarea resulta “necesario que en el Parlamento haya gente que vuelva a representar a todos” y que fundamentalmente que tengan la “visibilidad” para “poner en la agenda pública e institucional los problemas concretos y domésticos de todos los días”.



“Hay muchos compañeros que la están peleando y fuerte pero no tienen la visibilidad que podemos darles a estos problemas”, explicó a la hora de pedir el voto.



Luego recordó que ella fue convencional constituyente en 1994 y que allí se especificó que “el Estado tiene que garantizar el acceso a los servicios públicos básicos”, por lo que condenó la aplicación de medidores prepagos en aquellos hogares que no pueden afrontar el aumento tarifario.



En este marco, enfatizó que los “dueños” de las empresas concesionarias de servicios públicos, que cobran “hasta diez veces más” que antes del recambio presidencial, “son los amigos de los que están en el Gobierno”, y al respecto dijo que “la sociedad no puede permitir que el Estado sea apropiado por grupos empresarios”.



“No se trata de que volvamos nosotros, como fuerza política, el pueblo tiene que volver. Tienen que devolver el Estado a la sociedad. La sociedad no puede permitir que el Estado sea apropiado por grupos empresarios. El Estado es de todos los argentinos y debemos garantizar el trabajo, los servicios públicos y los alimentos”, expresó.



“El panorama es desolador en todo el conurbano. Después de la elección viene el gran ajuste, liberaron el combustible y el gas lo pagamos en cuotas”, agregó.



En esta línea, aseguró que el 22 de octubre Unidad Ciudadana tiene que convertirse en “la voz de los problemas que está sucediendo” y ponderó el valor de la “unidad” para llevar a buen puerto esa expresión de deseo.



“Es necesario este 22 de octubre propiciar la Unidad Ciudadana. A los peronistas nos quieren seguir dividiendo más aún. No tenemos que permitir que nos dividan. Tenemos que juntar esa voluntad, toda esa fuerza de los que no estamos de acuerdo con lo que se están haciendo para volver a tener una representación”, manifestó.



Al respecto, la exjefa de Estado reafirmó su compromiso para “volver a ejercer esa epresentación popular”, pero con una frase sugerente dejó abierta la posibilidad de correrse de la disputa política en un futuro: “Cuando no pueda defenderlos también se los voy a decir. Yo no me voy a borrar nunca de ustedes. Si algún día siento (que no puedo defenderlos), se los voy a contar y se los voy a venir a decir”.



En tanto, advirtió que luego de las elecciones, el Gobierno “viene por la salud” a través de políticas que restringirían el uso de los hospitales públicos, y también por “todo lo que sea medios de comunicación”.



“Vamos a tener que comunicarnos porque obviamente van por todo lo que sea medios de comunicación”, apuntó, haciéndose eco de las versiones sobre las posibles ventas de grupos mediáticos de perfil crítico.



Al cabo del acto y en diálogo con la prensa local, Cristina Kirchner vaticinó una devaluación para después de los comicios, que “van a impactar en el sistema de precios”.



“Las presiones devaluatorias son muy claras y seguramente va a haber una devaluación después de las elecciones. Esto va a impactar en el sistema de repcios. Por supeusto que ellos lo van a negar, van a decir que son elucubraciones nuestras. Pero ya lo hicieron una vez y lo van a volver a hacer”, advirtió.