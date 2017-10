Festa le pidió disculpas a Vidal y echó a la funcionaria que organizó escrache

El intendente de Moreno, Walter Festa (FPV), envió hoy una carta a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ofreciéndole “disculpas” por la convocatoria a un escrache en su contra por parte de una integrante de su Gabinete, a la que desplazó de su cargo.



Se trata de la secretaria de Desarrollo Social, Adriana Palacio, quien quedó en el ojo de la tormenta luego de que se filtrara a la prensa un audio de Whatsapp en el que invitaba a escrachar a Vidal en el marco de su visita al municipio.



“El que quiera hacer un escrache a la Vidal, mañana va a estar en dos escuelas. Los que quieran ir con carteles, con pancartas, pueden hacerlo, estamos organizando una movida para incomodarla”, señalaba el mensaje.



Por eso, el intendente Festa, referente de Unidad Ciudadana, le pidió “disculpas” a la mandataria provincia y dispuso el inmediato apartamiento de Palacio de su cargo, aunque a la vez aprovechó la oportunidad para advertirle a la gobernadora sobre los reiterados pedidos de audiencia y de asistencias “que no fueron correspondidos en ningún momento”.



“El objetivo de esta carta es informarle que la funcionaria de la Municipalidad que cometió el error de convocar a una práctica de descalificación de su persona y del cargo que representa ya no forma parte de mi Gabinete, pues le he aceptado inmediatamente la renuncia. Como lo manifestamos a través de un comunicado de prensa, no aceptamos ese tipo de prácticas, ni las fomentamos ni las acompañamos”, señaló Festa en la nota, a la que accedió NA.



El intendente hizo llegar además una invitación a Vidal y a su equipo para que visiten el municipio, “en un futuro cercano, inaugurar obras hechas en conjunto”, algo que -advirtió- “hasta el momento no se ha podido hacer”.



“Con la misma convicción con la que defendemos a nuestros vecinos, vuelvo a insistir con que Moreno necesita de la ayuda de Nación y Provincia. Nuestro distrito tiene un déficit estructural que con la coparticipación de 25 millones y una recaudación de 65 millones no alcanzamos a solucionar. Con este contexto, responder a la demanda creciente de los vecinos resulta muy difícil ya que no contamos con los recursos necesarios”, advirtió en la nota.



Agregó que “tener 5.100 agentes municipales para atender a 600 mil habitantes no representa una exageración, sino todo lo contrario” y, saliendo al cruce de informaciones periodísticas, indicó que percibe “un 40 por ciento menos de lo que esta semana distintos medios de comunicación mal informaron y la realidad es que es igual o menor” al que cobran sus pares de Quilmes, Pilar, Tres de Febrero, Merlo o Malvinas Argentinas.



“Hasta hoy, la realidad es que Moreno fue discriminado en la adjudicación de los fondos y en el acompañamiento que se necesita teniendo en cuenta la situación que atravesamos. Esta no es una impresión subjetiva, sino de los análisis hechos en base a los ATN y obra pública adjudicados y lo que municipios oficialistas han recibido en detrimento de otros como el que gobierno”, cuestionó el intendente.



Y concluyó la carta deseándole a la gobernadora “el mayor de los éxitos en su gestión” ya que, remarcó, “su buena administración será el resultado de una mejora en la calidad de vida de todos los bonaerenses”.