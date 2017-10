El abogado Fernando Burlando y su novia Barby Franco vivieron momentos de pánico en Las Vegas en medio de la masacre

El mediático abogado Fernando Burlando y su novia, la modelo Barby Franco, vivieron momentos de zozobra al encontrarse en el mismo hotel de la ciudad estadounidense de Las Vegas en la que se produjo el ataque a tiros que terminó con medio centenar de muertos.

La pareja resultó ilesa del ataque en el hotel en el que habían presenciado el show de música country, donde la Policía cerró las puertas y no dejó salir a ninguno de los espectadores.



"Vinimos a ver un espectáculo y en el medio cortaron las luces y no informaron nada. Nos hicieron tirar a todos en el piso porque alguno de los atacantes se podría haber escapado al teatro en el que estamos", contó Burlando en declaraciones al canal TN.



El abogado, que permanecía junto a su novia en el hotel Mandalay, dijo que estaban "cuerpo a tierra", con poca información.



Los momentos de pánico también fueron relatados a través de la red social twitter por Franco: "Estamos en el hotel Mandalay. No sabemos nada. Si es atentado o algo similar estamos cuerpo a tierra, yo en el piso y Fernando arriba mío. Me estoy muriendo de miedo!! Dios nos cuide!", mencionó en medio de la desesperación del momento.



Más de 50 personas murieron cuando este domingo un hombre abrió fuego contra la multitud que asistía a un concierto en Las Vegas, en lo que se considera ya uno de los tiroteos más sangrientos ocurridos en las últimas décadas en Estados Unidos.



El autor de la matanza, identificado como Stephen Paddock, de 64 años, y quien luego se habría suicidado, disparó desde el piso 32 del hotel Mandala Bay, ubicado en la avenida central Strip, donde miles de personas asistían al cierre de un festival de música country.