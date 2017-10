El municipio lanzó el programa “Tigre Pesa”

El Municipio de Tigre presentó el programa “Tigre Pesa”, una iniciativa que promueve el Instituto de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN), dirigido por Gisela Zamora y que cuenta la asesoría del Dr. Alberto Cormillot. Uno de los objetivos es controlar el sobrepeso en la población local, a través de puntos de control en distintos lugares del partido, donde un equipo de profesionales realizará monitoreos constantes.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, estuvo presente junto a la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini, en el lanzamiento del programa que tomó lugar en el Complejo Pipa. Allí, cientos de vecinos pudieron acercarse para controlar su peso, tomarse la presión, medir su glucemia y conocer la propuesta, que cuenta además con la participación de los nutricionistas Sergio Verón y Romina Pereiro.



A través del monitoreo de la evolución en el peso de cada participante, quienes al momento del testeo tengan un índice de masa corporal superior 0,35%, en el caso de bajar un 0,5% de su peso en la semana, tendrán incentivos por haber cumplido el objetivo.



Los puestos de control, estarán ubicados el próximo fin de semana en la Plaza de Benavídez y la Estación Fluvial de Tigre, contarán con un equipo de nutricionistas, enfermeras y profesores de educación física que pesarán a quienes participen, ofrecerán consejos y promoverán hábitos de nutrición y cuidado del cuerpo.



Al respecto, el intendente afirmó: “Lanzamos 'Tigre pesa' para acompañar a los vecinos a dejar atrás el sedentarismo y tener una población mucho más activa y saludable”. Y agregó: “Este programa busca llegar a todos y que tengan una herramienta más a la hora de cuidar su salud, sintiéndose acompañados y asesorados de forma constante. Por eso, a través de un equipo interdisciplinario, se busca fortalecer esta iniciativa y el próximo año hacerla mucho más grande”.



Por su parte, el Dr. Alberto Cormillot, señaló: “Tigre es el primer municipio del país y uno de los pioneros en Latinoamérica que toman un desafío de este tipo, convocando a toda la población, pero además dándole un apoyo concreto a aquellos que tienen sobrepeso, no solo pesándolos, midiéndolos y midiendo su glucemia o presión y dándole consejos, sino ayudando a aquellos que están en mayor riesgo con la compra de alimentación saludable”.



Gisela Zamora, directora del IMASN, destacó: “Queremos combatir el sobrepeso, y las enfermedades que se desencadenan a causa de eso como la hipertensión, el colesterol o la diabetes. Por eso, es importante que todos sepan que cuentan con lugares como los polideportivos para realizar actividades físicas y también es fundamental que aporten lo suyo y que se comprometan”.



“Estamos muy contentos y agradecidos con Alberto Cormillot, que es una eminencia en la nutrición. Hace mucho tiempo trabajamos en distintas políticas de alimentación pero con la experiencia y bagaje de un profesional como él, es muy importante. Tenemos los centros de salud, los hospitales y trabajamos constantemente por una población sana. Hay muchas acciones que uno puede hacer todos los días para tener una mejor calidad de vida”, dijo la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini.



“La idea es empezar a cambiar hábitos, no solo bajar de peso, sino comer mejor y estar en movimiento. Queremos que todos puedan sostenerlo en el tiempo y no sea una dieta que empieza y termina”, explicó la nutricionista Romina Pereiro.



La información sobre los requisitos para poder inscribirse en el programa, junto con el formulario de inscripción, están disponibles en la página del IMASN, http://imasn.tigre.gob.ar/tigre-pesa/