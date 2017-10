Google anuncia medidas para apoyar a la prensa

Google anunció el lunes medidas para ayudar a generar ingresos frescos a los medios noticiosos perjudicados por el paso de lo impreso a lo digital, limitando los contenidos sin pago y poniendo fin a la antigua política del "primer click gratis".



La medida llega en medio de crecientes críticas de que las plataformas en línea están consiguiendo la mayoría de los ingresos, a medida que más lectores se cambian a ellas para ver noticias.



"Verdaderamente creo que Google y los editores de noticias comparten una causa común", dijo el vicepresidente del gigante estadounidense de internet, Philipp Schindler.



"Nuestros usuarios verdaderamente valoran el periodismo de alta calidad", agregó.



Google anunció una serie de medidas, la más significativa reemplazar la política existente desde hace una década de pedir a las empresas noticiosas que provean un artículo descubierto en una búsqueda de noticias sin suscripción, un patrón conocido como el "primer click gratis".



Ésta será reemplazada por un modelo de "muestreo flexible" que permitirá a los editores exigir una suscripción si lo desean en cualquier momento.



"Comprendemos que una talla no le queda bien a todos", dijo el vicepresidente de noticias de Google, Richard Gingras.



Esto permitirá a las empresas de noticias a decidir si muestran artículos sin costo o implementan una forma de pago para una parte o todo el contenido.



Gingras dijo que la nueva política, que entra en vigor este mismo lunes, se aplicará en todo el mundo, aunque admitió que no estaba claro cuántos editores instrumentarían de inmediato sistemas de pago.



"La reacción a nuestros esfuerzos ha sido positiva", afirmó en una conferencia telefónica para anunciar la nueva política.



"Esto no es una bala de plata para el mercado de las suscripciones. Es un mercado muy competitivo el de la información.



Y la gente compra suscripciones cuando tiene una percepción de valor", añadió.



Google dijo que está recomendando un sistema de "medición" que ofrezca 10 artículos gratis por mes como el mejor modo de estimular las suscripciones.

.

El gigante tecnológico de California indicó también que trabajará con los editores para facilitar las suscripciones, incluyendo la posibilidad de que los lectores paguen con sus cuentas de Google o Android para evitar engorrosos procesos de registro.



"Pensamos que podemos reducirlo a un click, eso sería excelente", dijo Gingras.



Explicó que la gente se está acostumbrando a pagar por noticias, pero eso "a veces es un doloroso proceso de inscripción para una suscripción que puede frustrarse. Esto no es bueno para los usuarios ni para los editores, que ven a las suscripciones como una fuente de ingresos crecientemente importante".



Google compartirá datos con las empresas noticiosas para permitirles mantener la relación con el cliente, indicó.



"No buscamos poseer a los clientes", dijo. "Nosotros proveeremos el nombre del usuario, su correo electrónico y si es necesario, la dirección".



Gingras señaló que Google está también explorando vías "para usar el aprendizaje automático para ayudar a los editores a reconocer a potenciales suscriptores", empleando la tecnología del gigante tecnológico para apoyar a las empresas de noticias.



Agregó que Google no está implementando estos cambios para generar ingresos para sí mismo, aunque algunos detalles financieros no han sido estimados todavía.



Google no intenta tomar una porción de los ingresos por suscripciones, destacó.



"Nuestra intención es ser tan generosos como sea posible", expresó.



La firma de investigación eMarketer estima que Google y Facebook recibirán el 63% de los ingresos por publicidad digital en 2017, haciendo más difícil a las empresas de noticias competir en línea.



Se cree que Facebook está trabajando en un esfuerzo similar para ayudar a las empresas de noticias a conseguir más suscripciones.



Google creó la "Iniciativa Noticiosa Digital" en Europa en 2015, que aporta financiamiento a proyectos periodísticos innovadores. AFP-NA.