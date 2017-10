Cada hora roban a 450 usuarios de colectivos en el conurbano

Unos 450 asaltos donde las víctimas son pasajeros de colectivos se registran cada hora en las distintas localidades del Conurbano, según un relevamiento realizado en lo que va del año por la Comisión Nacional de Familiares de Víctimas del Transporte Público.



De cada tres robos, dos se producen bajo la modalidad “motochorros”, en momentos en que los usuarios están en la parada o circulan entre ese lugar y sus casas.



Los robos más graves se producen entre las 23:00 y las 4:00 de la madrugada, por lo que desde la CNVTP apuntan a la responsabilidad de las empresas por la escasa o nula frecuencia del servicio y a la consecuente falta de control de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,



dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, según publicó este domingo Diario Popular.

Además, del informe se desprende que la cantidad de casos se acrecienta sin parar desde 2014, alcanzando un aumento del 250 por ciento en apenas tres años.



Para el titular de la Comisión, Martín Lescano, “la cantidad de hechos no es el mayor problema, sino que cada vez se cometen con mayor violencia”.



El flagelo afecta a hombres y mujeres, chicos que van o vienen de la escuela y adultos que se movilizan desde o hacia su puesto de trabajo.



Sumando todas las modalidades delictivas, son casi 11.000 episodios por día.

Ante la consulta sobre los puntos más conflictivos, mencionó que “La Matanza es uno de los principales por la cantidad de habitantes”, pero aclaró que “el problema en sí se da en todo el Conurbano, donde no hay luz, hay barro o no hay frecuencia de colectivos y el pasajero que no puede pagar un remis se tiene que aventurar caminando”.



“El 66 por ciento de los casos se da con motochorros, que abordan a los usuarios en las paradas o cuando están en camino entre la parada y sus casas. Generalmente, van armados con arma blanca o de fuego y se mueven con extrema violencia”, alertó Lescano.



Precisó que “otro 15 por ciento lo explican aquellos que van de a pie y te roban, sea con violencia o por medio de arrebatos, un cinco por ciento en autos que puede derivar con consecuencias más graves como abusos o secuestros y un pequeño número de los denominados ‘golondrina', que son quienes delinquen y huyen en bicicleta”.



“El resto son los ladrones que suben al colectivo y asaltan al chofer o al pasaje. Esto también es peligroso porque en general portan armas de fuego y suele ser muy violentos. En muchos casos, hay un policía de civil a bordo o un vecino que intenta reaccionar y la cosa termina mal”, detalló.