02/10/2017 - 0:25 | Economia / Las ventas minoristas acumularon una baja de 2,3% en los primeros nueve meses del año, según CAME Herramientas: Compartir: Las ventas minoristas retrocedieron 0,1% en septiembre y acumularon en los primeros nueve meses del año una baja anual de 2,3%, indicó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El sondeo arrojó que en la comparación con agosto el descenso fue de 1,9%, aunque aclaró que, “generalmente, septiembre siempre está algo por debajo, ya que tiene un día menos”.



“Los comercios continuaron con sus políticas de descuentos, activando promociones por redes sociales, con facilidades de crédito”, analizó el estudio.



La entidad advirtió que “si bien eso ayudó a mejorar el consumo, los resultados de ventas continúan muy dispares”.



“En algunas zonas se observa un repunte más fuerte de la mano del financiamiento, del incremento suave del salario real y las mejores expectativas”, consideró.



En ese escenario, la CAME calculó que las ventas minoristas cedieron 0,1% en la medición a precios constantes y sostuvo que “con ese resultado, en los primeros nueve meses del año acumulan una baja anual de 2,3%”.



Subrayó que “para los negocios minoristas, la situación no es fácil porque, además de los problemas de ingresos de los consumidores, deben lidiar con la venta informal y las empresas mayoristas”.



“El consumo siguió mejorando en septiembre, y aunque los resultados son muy dispares, los comercios se preparan para un fin de año con la demanda en recuperación”, destacó el presidente de CAME, Fabián Tarrío.



Los sectores que mayor tasa de variación anual tuvieron en el mes fueron “Jugueterías y Librerías” (1,2%), “Materiales para la construcción” (2,7%), y “Deportes y artículos de recreación” (1,9%).



Entre los rubros con resultados negativos se ubicó “Perfumería y Cosmética”, con una baja anual de 3,7% en las ventas a precios constantes.



“El sector se vio muy afectado por la demora en el consumo de las familias, el expendio de mayoristas directamente al público y el despacho que realizan muchas farmacias de esos productos”, puntualizó.



En tanto, destacó que "en la modalidad 'on line', un segmento que sigue ganando participación en el canal minorista, las ventas crecieron 2,9% frente a septiembre del año pasado".