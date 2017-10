Boca logró una trabajosa victoria sobre Chacarita

Boca, con más sacrificio que fútbol, confirmó su liderazgo en la Superliga, tras lograr esta noche una trabajosa victoria por 1 a 0 sobre Chacarita, en un partido disputado en la Bombonera y correspondiente a la quinta fecha del certamen.



Cristian Pavón, a los 3 minutos del primer tiempo, marcó el gol de la victoria del elenco de la ribera.

Los dos equipos terminaron con un futbolista menos, por las expulsiones del colombiano Edwin Cardona, en el local, a los 16 minutos del primer tiempo, y del volante Miguel Mellado, en la visita, a los 8 del complemento, ambos por doble amonestación.



Con este resultado, el equipo de Guillermo Barros Schelotto, que venía de quedar eliminado entre semana de la Copa Argentina a manos de Rosario Central, alcanzó las 15 unidades, puntaje ideal, producto de cinco triunfos en fila, mientras que el conjunto de San Martín, que llegaba de caer como local ante Talleres (0-1), sigue sin ganar y tiene sólo dos puntos.



En cuanto al partido, el "Xeneize" no tuvo una buena noche, pero su funcionamiento estuvo condicionado por la temprana tarjeta roja para Cardona, que lo obligó a jugar con un futbolista menos durante gran parte del encuentro.



Sin embargo, "Chaca" no supo aprovechar esta superioridad numérica y, pese a manejar el balón la mayor parte del partido, se mostró como un equipo inofensivo, sobre todo en el ataque.



El conjunto local se puso rápidamente en ventaja, a los 3 minutos, en una jugada en la que Mellado perdió la pelota presionado por Fernando Gago a la salida de un lateral, cerca de la mitad de la cancha, el "5" local jugó para Darío Benedetto, este habilitó de primera a Pavón y el punta cordobés definió con categoría ante la salida del arquero.



Sentido por el gol, el conjunto de San Martín intentó reaccionar y si bien tenía más tiempo la pelota, se mostraba impotente para profundizar, mientras que Boca se insinuaba más peligroso en las réplicas, gracias a la velocidad de sus delanteros.



Jugados 12 minutos, Cardona le cometió una falta dura a Javier Mendoza en la puerta del área de Boca, ganándose la primera tarjeta amarilla y dejándole a "Chaca" un tiro libre peligroso.

La falta finalmente no trajo mayores consecuencias, ya que la ejecución de Matías Rodríguez pegó en la barrera, pero la amarilla sería fatal para el volante colombiano, ya que cuatro minutos más tarde derribó desde atrás a Mellado en una jugada sin mayor trascendencia, vio la segunda amonestación y dejó a Boca con un futbolista menos.



La expulsión de Cardona obligó a Boca a replegarse varios metros, cediendo por completo el dominio del terreno y de la pelota a los dirigidos por Walter Coyette, que sin embargo no mostraban ideas claras para alcanzar el empate.



Cuando se jugaban 29 minutos se produjo una jugada polémica, cuando Nahuel Menéndez entró al área de Boca por derecha y el centro que lanzó impactó en el brazo derecho de Wilmar Barrios, quien se tiró al piso para cortar el envío. Pese a esto, el árbitro Néstor Pitana finalmente cobró tiro de esquina para la visita.



En el último tramo del primer tiempo el elenco local apenas pasó algún susto en las pelotas paradas y siguió esperando poder sacar algún contragolpe, aunque estos no prosperaron por falencias en la puntada final.



El inicio del complemento fue una continuidad de la primera parte, con Boca agazapado y Chacarita avanzando hasta tres cuartos de cancha, donde no tenía cambio de ritmo para vulnerar al fondo "xeneize".



A los 8 minutos, Mellado, que estaba amonestado por una fuerte patada a Fernando Gago en el primer tiempo, le cometió otra falta de amarilla a Wilmar Barrios y el árbitro Pitana lo expulsó.

Pese a esto, Boca no salió del fondo y la visita continuó con el dominio del balón, aunque siempre sin inquietar a la última línea local y al arquero Agustín Rossi.



En ese contexto, el equipo del Mellizo logró sacar una contra a los 19 minutos, cuando Gino Peruzzi, de buen partido, cambió de frente de derecha a izquierda para Pavón y este habilitó a Benedetto, que no definió de primera y quiso esquivar al arquero Pedro Fernández, que le robó la pelota con un manotazo.



Con el paso de los minutos, "Chaca" dejaba cada vez más espacios, pero Boca no estaba fino en el pase final, desperdiciando en varias ocasiones réplicas en las que podía haber liquidado el pleito.



Por su parte, el "Funebrero" no pudo nunca encontrarle la vuelta al partido y apenas pudo inquietar en el final con un tiro de media distancia de Juan Imbert, desviado y controlado con la mirada por Rossi.

.

Síntesis:

. Boca: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Fernando Gago; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Chacarita: Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Germán Re, Federico Rosso, Lautaro Montoya; Cristian Erbes, Miguel Mellado, Juan Imbert, Javier Mendoza; Matías Rodríguez, Ijiel Protti. DT: Walter Coyette.



Gol en el primer tiempo: 3m Pavón (B).



Cambios en el segundo tiempo: 12m Nahitan Nández por Pérez (B), 14m Mauro González por Mendoza (CH), 22m Emmanuel Martínez por Protti (CH), 33m Leonardo Jara por Peruzzi (B), 39m Oscar Benítez por Benedetto (B).



Incidencia en el primer tiempo: 16m expulsado Cardona (B), por doble amonestación.



Incidencia en el segundo tiempo: 8m expulsado Mellado (CH), por doble amonestación.



Boca 1 - Chacarita 0.

Estadio: Alberto J. Armando (Boca).

Árbitro: Néstor Pitana.