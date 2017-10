Horóscopo del lunes 2 de octubre de 2017

ARIES

Ceremonia social que le dispara una oportunidad brillante. La serenidad genera sabiduría, siéntese a conversar y sepa negociar con esa persona que lo espera.

Tener en cuenta: abrirse y dar la posibilidad de abrirse al otro, siempre apuntar a no enemistarse.



TAURO

No desanimarse frente a adversidad producida en el trabajo, espere hasta mañana para responder espere hasta mañana para responder. Buena perspectiva ante hecho afectivo nuevo.

Tener En cuenta: comprender que no siempre las cosas son como uno quiere.



GÉMINIS

Hay repercusión por participación en cuestión laboral. Aproveche la buena racha. Los sentimientos afloran y se establecen correctamente, mantenga la tranquilidad y no se altere.

Tener en cuenta: siempre estar bien predispuesto para realizar las cosas.



CÁNCER

buena expectativa en el campo laboral, puede llegar una noticia muy favorable. Sepa esperar a quien sabe que tiene que venir, comprenda y acepte los tiempos del otro.

Tener en cuenta: use siempre su intuición natural para comprender las situaciones.



LEO

No encasille a todos en el mismo lugar, aprenda a valorar las cosas positivas de cada uno. Todos tenemos actitudes buenas y a veces no tan buenas, apunte a comprender. Buena noticia afectiva.

Tener en cuenta: el modo de relacionarse a veces no es el que queremos, hay factores que por momentos nos hacen actuar diferente.



VIRGO

El espacio que le otorgó a proyecto se verá concretado. La búsqueda en el campo afectivo se verá satisfecha, aprenda a creer que es así. Disfrute de una recompensa que le llega.

Tener en cuenta: delegar ciertas cosas al destino mismo nos hace alivianar la carga, es decir, dejar que sean si tienen que ser.



LIBRA

El espíritu libriano siempre puede recobrar las esperanzas, ejercite esta virtud en el plano afectivo. Se verá envuelto en situación poco clara, no se involucre y ponga una prudencial distancia.

Tener en cuenta: transmita lo que sabe y no lo que supone.



ESCORPIO

La claridad como nuevo punto de partida, hay una tranquilidad que llega con solución bajo el brazo. Respuesta en lo económico muy buena que lo incentivará a realizar algo.

Tener en cuenta: trate de no cometer errores que ya tuvo y que lo hicieron sufrir.



SAGITARIO

En la selección quedará elegido por su talento. Agradezca y congratule a quien lo incentivó tanto. Tiene una invitación para cenar que le hará pasar una velada inolvidable.

Tener en cuenta: la simpleza siempre genera claridad, los grandes gestos se generan en la simpleza.



CAPRICORNIO

Mente brillante que resuelve inconvenientes que ya se perfilaban. Plenitud y dicha en encuentro afectivo que recupera. Un amigo lo necesita y usted lo sabe, trate de ayudarlo.

Tener en cuenta: dar es una dicha, es una virtud necesaria, es una necesidad del alma.



ACUARIO

Acuario se divierte pero la sensación de responsabilidad siempre está presente. Día agotador en el que deberá demostrar sus aptitudes en el plano laboral, exigencia máxima.

Tener en cuenta: trate de no cuestionar a destiempo, haga demuestre y luego pretenda.



PISCIS

El desenvolvimiento en la realización de negocios demostrará su brillantez. Actitud limpia que dará tranquilidad y respaldo en lo laboral. Día de agudeza y sensibilidad combinadas.

Tener en cuenta: haga sus cosas igual pero sin la carga nerviosa que pone siempre.