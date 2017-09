Horóscopo correspondiente al sábado 30 de septiembre de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Interrumpe un proyecto por otro. Día de iluminación y de inspiración en el que pondrá muchas cosas en claro. Su lucha interna estará orientada todavía hacia poder resolver problemas afectivos.



Tener en cuenta: buscar las respuestas dentro de uno.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- La imaginación de una situación lo pondrá de mal humor. Trate de no generar pensamientos que lo conduzcan a angustiarse. Sorprendente respuesta sobre un pedido suyo.



Tener en cuenta: comprobar y aún así no desesperarnos.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Rescataría una cuestión que creía perdida en el plano de sus actividades. No interrumpa su búsqueda, estaría a punto de lograr ese trabajo que tanto ansía. El amor le dará una alegría.



Tener en cuenta: saber que las cosas siempre se ubican en su lugar.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Rumbo diferente con respecto a una situación laboral, mejoran sus cosas. No se aparte de sus contactos y trate de estar atento frente a posibles llamadas que deba realizar.



Tener en cuenta: pedir no es un deshonor.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Clarifica un hecho que no podía terminar de comprender. Las cosas mejoran lentamente en el plano afectivo. Novedad que lo distrae positivamente llevándolo a participar de una reunión con amigos.



Tener en cuenta: saber darle el tiempo a las cosas.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Presión que recibe en el plano familiar. Hay cosas que requerirán de su paciencia preferiblemente antes que el enfrentamiento. Llamada de un amigo que lo reconfortará.



Tener en cuenta: manejarse con inteligencia y sabiduría.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Gran expectativa frente a promesa que le hacen en el plano laboral. No dude que logrará cumplir sus sueños ampliamente. Los estados anímicos de su pasado no deberían volver.



Tener en cuenta: aprender a manejar las emociones siempre hacia un lado favorable a uno.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Noticia de un familiar que lo colmará de alegría. Sorpresa importante que lo ayudará a organizar con mayor seguridad sus planes. Hay un reencuentro que lo llevará a pensar.



Tener en cuenta: todo se compensa, una cosa trae a la otra.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Esperanza recuperada en el plano afectivo. Los llamados que esperaba podrían producirse trayendo respuestas positivas. Es invitado a una reunión que le dará la posibilidad de hacer contactos.



Tener en cuenta: siempre estar atento a las posibilidades que nos llegan.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- No se pronuncie en contra de una propuesta que le llega de realizar un negocio nuevo. La propuesta es buena sepa ver su conveniencia. La transparencia de una actitud lo conmueve.



Tener en cuenta: aprender de los buenos gestos ajenos.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Una lucha interna lo mantendrá un poco nervioso. Sepa distinguir sus angustias con sus causas para poder tratar de solucionarlas. Una nueva etapa de aprendizaje le generará crecimiento.



Tener en cuenta: reencontrarnos con nosotros mismos.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Sorprendente situación que vivirá lo hará reaccionar con buen humor. A veces el asombro genera risa y eso es positivo. Una llamada le propondría una posibilidad de realizar un viaje.



Tener en cuenta: ser lo más simple posible.