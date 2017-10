Julio Zamora inauguró la ampliación de la Escuela Secundaria N°21 de Benavídez

El intendente de Tigre acompañado por directora ejecutiva del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición, Gisela Zamora, y la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini, presentó la nueva infraestructura de la institución, financiada íntegramente con fondos municipales. Cuenta con 6 aulas, sala de profesores, secretaría, sanitarios y un SUM. Beneficiará a más de 180 estudiantes.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, junto a la directora ejecutiva del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN), Gisela Zamora, y la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini, inauguró la ampliación de la Escuela Secundaria N°21 “Dr. René Favaloro” de Benavídez. Se trata del segundo tramo de una obra financiada íntegramente con fondos municipales, que beneficiará a más de 180 estudiantes, mejorando sus condiciones de aprendizaje.



“En Tigre tenemos el compromiso de mejorar la educación pública día a día. Hoy, cumplimos un sueño de toda la comunidad educativa de Benavídez. En lo personal, es un orgullo porque esta es la escuela donde estudié y me formé, y que se ha convertido en un modelo para toda la ciudad. Pero la nueva infraestructura no sería nada sin el valioso capital humano del colegio, desde el cuerpo docente hasta los alumnos, quienes le dan vida a este espacio, así que seguiremos apoyándolos en todo momento”, expresó Zamora.



El jefe comunal invitó al escenario a la ex directora del colegio N 21, Amalia Pérez, que emocionada, contó la evolución de la institución y le agradeció el apoyo y el compromiso del municipio con los alumnos y maestros. La construcción consta de seis nuevas aulas, sala de profesores, preceptoría, secretaría, sanitarios y un Salón de Usos Múltiples



En dicho marco, Gisela Zamora manifestó: “Para el municipio la educación es uno de los pilares de la sociedad, porque sabemos que la formación es una herramienta fundamental que cambia la vida de las personas. Por eso pone todos sus recursos a disposición para continuar fortaleciendo los establecimientos educativos de todo el distrito”.



El acto de inauguración inició con la entonación del himno nacional y el discurso de bienvenida de la directora de la institución, Claudia Elías, quien agradeció al municipio por el importante aporte a la educación pública.



A su turno, Malena Galmarini destacó: “Es una obra muy esperada por los vecinos de Benavídez. Queremos que jóvenes y docentes cuenten con la mejor infraestructura para dar lo mejor de sí. Sabemos que todos los chicos de Tigre tienen ganas de progresar y que sus familias los acompañan, y nosotros desde el municipio acompañamos sus sueños y esperanzas”.



El encuentro prosiguió con las palabras de los docentes Julia Almenares, Mirta Rodríguez, Silvana Alcorta y Gonzalo Pizano arriba del escenario, y la interpretación del Himno a la Alegría y el Aleluya por parte de un grupo de alumnos de la escuela.



Todos los presentes se unieron en el tradicional corte de cinta y para finalizar el encuentro, los alumnos presentaron una muestra teatral.



El Municipio de Tigre también lleva adelante la construcción de la Escuela Primaria Nº21 “Amado Bonpland” de Rincón de Milberg, que sumará más espacio, diseño moderno con accesos cómodos, 13 aulas con aire acondicionado para recibir a más de 500 chicos, salón de usos múltiples, sala de administración, sectores de depósito, baños y cocina.



Desde el área de Educación se impulsa una serie de programas para fomentar el buen estado de las escuelas de Tigre. A través de “Refacción de Edificios Escolares”, “Pinta tu Escuela”, “Pintarás el Mundo”, y de “Reparación de Fachadas”, se reacondicionan, con fondos municipales, jardines, primarias, secundarias y escuelas especiales de Tigre, para que maestros y alumnos puedan estudiar en óptimas condiciones.



El Municipio de Tigre lleva años en el desarrollo de políticas educativas pensadas en beneficio de toda la comunidad. Desde 2008 realiza el programa de becas universitarias “Tigre Educa”, que ya benefició a más de 4 mil vecinos, y colabora con los docentes mediante diferentes programas, como Investigadores de la Energía, Tigres Lectores, Convivir, Tigres al Volante y capacitación en RCP.



En 2011 creó el Centro Universitario Tigre (CUT), permitiendo que los vecinos puedan acceder a más de 60 carreras de universidades públicas y privadas. Hoy, es considerado el centro universitario más avanzado del país. También lanzó el boleto universitario, una medida que alcanza a más de 8 mil estudiantes, e impulsó el programa “Bancamos Tu Lugar”, con el que se colabora en la remodelación de jardines y escuelas públicas del distrito, y junto a la Asociación conciencia, el programa Uniendo Metas, que potencia las capacidades de los más jóvenes de cara al futuro.



