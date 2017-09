29/09/2017 - 23:55 | Zonales / Vicente López Daniel Orsanic y Hernán Gumy dieron una clínica de tenis para chicos en Vicente López Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de Vicente López, Jorge Macri, y la diputada nacional Soledad Martínez recibieron, en el marco de una clínica de tenis realizada en el Campo de Deportes Nº 1, al capitán del equipo argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, y al reconocido ex tenista Hernán Gumy. “Es muy lindo ver a los chicos disfrutando con ellos, a nuestros profesores de Campo Nº 1, y que puedan disfrutar de nuestras canchas. Estamos muy orgullosos de las mejores que seguimos haciendo en nuestros campos deportivos, y que ellos nos digan que son de las mejores canchas de cemento que hay en la Argentina la verdad es que es un orgullo”, comentó el jefe comunal en el cierre de una jornada en la que tanto chicos como profesores disfrutaron un momento junto a estos grandes referentes del tenis nacional.



Daniel Orsanic, por su parte, subrayó que “compartir un poco de tenis con los más chicos es lo que más me gusta; ver el entusiasmo que tienen, esa ilusión de mejorar, es lo más lindo que hay. Antes estuvimos, también, contando la experiencia cada uno en su área, con Hernán Gumy, Cristian Elseser y Mariano Ink”.



Tanto Gumy como el capitán campeón de la Copa Davis remarcaron el alto nivel de las canchas con las que cuenta el predio. “Las instalaciones del lugar –comentó Orsanic– son muy buenas. Particularmente en tenis, probablemente sean las mejores canchas duras de Buenos Aires; han venido jugadores profesionales a practicar acá y el equipo de Fed Cup, así que seguramente, a fin de año, visitaremos el campo nuevamente para un entrenamiento”.



A su vez, Soledad Martínez sostuvo que “tener a dos grandes del tenis en nuestro campo deportivo municipal, escucharlos decir que estas canchas son de las mejores que han visto, es un orgullo para nosotros, como equipo municipal, pero también para los vecinos que todos los días vienen y practican tenis en el campo”.



Además, respecto a la jornada vivida, Orsanic destacó que en este tipo de ocasiones “lo más importante es transmitirles entusiasmo y un mensaje de simpleza. Cada uno puede hacer una diferencia desde el lugar que le toca; que los profesores que trabajan acá y en cada club enseñen con pasión, y eso se nota en un lapso de tiempo corto, es una semilla que uno busca sembrar”.



“Es una linda oportunidad que tuvimos, en una jornada en la que compartieron sus experiencias y parte de su conocimiento sobre el juego en sí. Tuvimos una mañana un poco más teórica junto a muchos profesores que trabajan con nosotros en el municipio, profesores de distintos clubes del distrito; y esta parte final, en la que se trabajó en la cancha con los chicos de la Liga de Vicente López y chicos de colegios como el Paula Albarracín, que utilizan el Campo Nº 1 como campo deportivo”, repasó Fabián Turnes, secretario de Deportes.



Por otro lado, el intendente Macri destacó la importancia de que los vecinos, y en particular los más jóvenes, puedan acercarse al deporte: “Es formativo, educa en valores, te regala amigos. Ayudar a que algunos de ellos se transformen en grandes deportistas, pero sobre todo que todos tengan la posibilidad de transformarse a través del deporte que sea”.

