29/09/2017 - 23:16 | Zonales / San Isidro En San Isidro se realizará una jornada por la no violencia Herramientas: Compartir: ver más imágenes El lunes 2 de octubre, a las 17:15, habrá disertaciones, animaciones y regalos para los niños en la Plaza Mitre. Luego, Monseñor Ojea presidirá una misa en la Catedral.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi, el lunes 2 de octubre, a las 17:15, se realizará una jornada de reflexión en la Plaza Mitre de San Isidro.



El evento, organizado por el Equipo de Prevención contra el Abuso y Maltrato en Menores (EPAMM) junto a otras entidades, fue declarado de interés por la Municipalidad y el Concejo Deliberante de San Isidro.



Durante el encuentro, brindarán su mensaje el intendente de San Isidro, Gustavo Posse; la luchadora por la vida, Mariana Rodríguez Varela; el sacerdote y asesor de Grávida, Juan Ignacio Ibáñez; el pastor Ricardo Fontanet y la presidenta de EPAMM, Martina Antonini que se referirá al derecho a lo no intromisión en la formación de los hijos.



A las 19, el obispo de San Isidro, Monseñor Ojea celebrará una misa en la Catedral, en la que se pedirá por el derecho a la vida desde su inicio, a crecer en una Familia y a educar a los hijos conforme a nuestros principios.