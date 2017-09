29/09/2017 - 11:02 | Actualidad / Gas Natural Fenosa realizó en José C. Paz adecuaciones en las plantas reguladoras de presión Herramientas: Compartir: as Natural Fenosa presentó “Ampliando Redes”, su plan de inversiones para el quinquenio 2017-2021, de 6500 millones de pesos, destinados a obras de infraestructura para expansión, al mantenimiento del sistema de distribución; a la... ... confiabilidad del sistema de distribución; a la mejora del servicio aplicando nuevas tecnologías, y en especial, a la expansión del sistema de distribución mediante la ejecución de nuevas redes de distribución, que permitirá llegar con las redes de gas natural a más barrios del conurbano bonaerense, incorporando a la misma a 50.000 vecinos por año.



En ese marco, este año Gas Natural Fenosa se encuentra ejecutando diversas obras, por un total de $515 millones, a partir de las cuales se realizarán refuerzos en la red de alta y media presión, adecuación e instalación de nuevas plantas reguladoras, así como también obras de extensión de red para atender el suministro a nuevos clientes



Dentro de este plan de obras, en el barrio Alfonsina Storni de José C. Paz se construyó una planta reguladora de 4.000m3/h que permitirá la gasificación de nuevos barrios del distrito, así como reforzar la presión de las redes existentes.

