En un radio de diez cuadras fueron vandalizadas dos iglesias en Hurlingham

Dos iglesias del partido bonaerense de Hurlingham, que se encuentran a diez cuadras de distancia, fueron vandalizadas con pintadas anarquistas, símbolos y profanaciones a imágenes sagradas que “hieren la sensibilidad de la fe”, informó el párroco de una de las comunidades, Jorge Campero.

“En la puerta de entrada de las capillas realizaron símbolos anarquistas, cruces invertidas, escribieron la palabra muerte y también profanaron la imagen de la virgen María, con pintura”, precisó en declaraciones a Télam el sacerdote.



Asimismo, remarcó que ambas iglesias poseen cámaras de seguridad por lo que “pudimos ver a las personas que realizaron estas pintadas, tenían el rosto cubierto, pero las imágenes ya están en manos de la policía”.



En este sentido aseguró que en la Capilla de la Santa Cruz, que pertenece a la Parroquia de San Carlos Borromeo a la que pertenece Campero, la vandalización ocurrió a “las 3.20 de la madrugada del jueves, y unos minutos antes” se produjo la de la Parroquia del Sagrado Corazón ubicada a diez cuadras de la anterior.



El párroco confirmó que la denuncia fue realizada en la Comisaría 3 de willam Morris y agradeció “el rápido accionar de la policía y de la Fiscalía de Morón”, Campero recordó además que “ayer por la tarde se realizó una misa para que estos hechos no generen odio ni resentimiento, también rezamos para la reconversión de las personas que lo hicieron, pero dejamos en claro que no queremos que la violencia genere más violencia”.



“Tenemos que facilitar la cultura del encuentro, tal como lo manifestó el papa Francisco, no debemos perder de vista el horizonte, para ser felices, libres y justos”, agregó.



Según Campero “es la primera vez que sucede algo así, a veces hay grafitis en alguna pared pero este es un hecho concreto a la fe. No juzgo la intencionalidad, cada uno puede expresarse libremente, pero el daño que provoca algo así no sólo es material, sino que afecta la fe las personas”.