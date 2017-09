29/09/2017 - 16:52 | Actualidad / Avanza un proyecto que prohíbe la pirotecnia en provincia de Buenos Aires Herramientas: Compartir: ver más imágenes La Cámara de Senadores bonaerense aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley que prohíbe la venta y utilización de todo elemento de pirotecnia y cohetería de tipo explosiva con efecto audible o sonoro cualquiera fuera su característica y naturaleza, sea éste de venta libre o no, y/o fabricación autorizada. La iniciativa, aprobada ayer, prohíbe la tenencia, fabricación, comercialización, depósito, circulación y venta al público, mayorista o minorista, así como la manipulación y uso particular de todo elemento de pirotecnia.



El proyecto entiende que la pirotecnia con fines exclusivamente sonoros “significa una grave contaminación sonora en el medio ambiente y genera riesgos a la propiedad, a la salud y a la vida humana, tanto en forma directa a través de su uso, como indirectamente por el comportamiento que despierta en las mascotas y animales domésticos y silvestres”.



Asimismo plantea la necesidad de la prevención de "cualquier acción que conlleve al riesgo de salud e integridad de personas, sobre todo personas ancianas, veteranos de guerra, que le es traumático el recordar esos estruendos, enfermos cardíacos, personas con discapacidades cognitivas o neurológicas que no comprenden la causa de explosiones, tales como Síndrome de Down, Asperger, Autismo, y otras, bebés y niños con mayor sensibilidad auditiva y eventual daño irreparable, entre otros".