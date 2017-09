29/09/2017 - 23:33 | Servicios / Horóscopo correspondiente al viernes 29 de septiembre de 2017 Herramientas: Compartir: ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- No maneje su expectativa desde sus miedos. Un intento de aproximación le dará la pauta de que las cosas no han terminado. Sugerencia: captar la intención del otro es cuestión de estar abierto. TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- No postergue reunión laboral por otras cosas menos importantes. Debería aceptar una oferta que le harán, no es para desaprovechar. Sugerencia: pretender es bueno, ambicionar más de lo posible no tanto.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)- Abre una puerta a una actividad nueva que no se animaba a realizar. Buen augurio de alguien que se le acerca, trae oportunidad. Un antiguo amor podría resurgir. Sugerencia: separar amor de amistad.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- No se permita perder salida importante. Hacer cosas por uno mismo es el punto de partida para poder ser feliz con uno o con los demás. Sugerencia: la plenitud de la vida es hoy y porque es hoy es siempre.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- No espere que los demás tomen decisiones que le corresponden a usted. Lo que cuesta se valora, haga el esfuerzo, verá el logro. Sugerencia: la importancia de hacer lo que la conciencia dicta.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- El entusiasmo por alguien que conocerá puede perdurar. Haga vista gruesa a ciertas manifestaciones inoportunas de alguien de su entorno. Sugerencia: comprender las actitudes ajenas, no juzgar.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Una verdad le abre el pensamiento. No distraiga dinero sin necesidad. Evalúe exactamente lo que necesita y actúe. Sugerencia: siempre llega el momento de encontrarse con uno mismo.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- La energía exuberante que caracteriza al signo debería inspirarle el permiso para hacer lo que siente en el plano afectivo. Sugerencia: las probabilidades siempre están, el punto es asumirlas.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Lo interesante de la jornada será encuentro casual con alguien que lo ayudaría con un problema que tiene. No se sugestione frente a situación en su entorno. Sugerencia: manejar las emociones.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Un llamado que le da la posibilidad de realizar algo que espera. No se aleje de persona de su entorno, a veces la ayuda es en silencio. Sugerencia: valorar la humanidad del otro, saber del otro, tenerlo.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Un especial diálogo en el plano laboral lo ayudará a solucionar algo pendiente. Una noticia anticipada referida a problemas con papeles. Sugerencia: saber que las informaciones llegan desde varios lados.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)- Intuición al máximo frente a problema afectivo. El entorno familiar está más tranquilo, aproveche para dialogar sin discutir. Sugerencia: saber que todos tenemos buenos y malos momentos. Comprensión. Volver