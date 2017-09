28/09/2017 - 20:03 | Información General / Varios coches ferroviarios de la línea Mitre se incendiaron cerca de la estación Miguelete Herramientas: Compartir: ver más imágenes Un incendio se produjo en vagones que se encontraban en desuso cerca de la estación Migueletes del ferrocarril Mitre, en el partido bonaerense de San Martín, y hasta el momento no se registraron víctimas, aunque permaneció interrumpido el servicio del Ramal Suárez.

Fuentes policiales informaron que apenas se produjo el siniestro, alrededor de las 19:15, arribaron al lugar personal de los bomberos voluntarios de la zona y de la Policía Bonaerense para extinguir las llamas y realizar el operativo de evacuación y de corte de tránsito.



El fuego comenzó en formaciones estacionadas en los talleres de la zona, desde donde emergieron densas columnas de humo negro, visibles desde diversos puntos de la zona.

Estuvo interrumpido el servicio del ramal Suárez, debido a la espesa columna de humo negro y al corte del suministro eléctrico para combatir el siniestro.



Una vez extinguido incendio, los peritos comenzaron a trabajar para determinar las causas por las cuales se prendieron fuego los vagones.



En tanto, el presidente de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, aseguró que los vagones que se incendiaron "están parados desde el 2014" y precisó que en el lugar "no había gente".



"Se quemaron cuatro coches que estaban en desuso", indicó Orfila en declaraciones formuladas a la señal de cable América 24.



Además, explicó que el resto de los ramales de la línea funcionaban con normalidad y que van a esperar los peritajes para saber que fue lo que sucedió.



"No creemos que sea un sabotaje. No tenemos ningún indicio sobre lo que pasó. Las formaciones estaban en un depósito e iban a ser rematadas como chatarra en poco tiempo".

Volver