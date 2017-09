Las credenciales de papel de IOMA perderán validez el 1 de noviembre

Los afiliados obligatorios del Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires (IOMA), empleados de planta permanente, jubilados y pensionados deberán utilizar la nueva credencial plástica para acceder a las prestaciones de la obra social debido a que los antiguos carnet de papel perderán vigencia a partir del 1° de noviembre.

De acuerdo a lo informado por la obra social que brinda cobertura a casi 2 millones de beneficiarios, quedarán sin validez las credenciales de aquellos afiliados obligatorios –y las de sus familiares a cargo- que pertenecen a los siguientes grupos: Empleados públicos de planta permanente, agentes de planta permanente de las municipalidades adheridas al régimen afiliatorio del IOMA, jubilados y pensionados de la Provincia de Buenos Aires (IPS).



A lo que se suman, jubilados y pensionados de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías, y afiliados incluidos en los convenios afiliatorios colectivos de adhesión con entidades públicas y privadas.



Quienes estén incluidos en estos grupos deben acerarse a la delegación correspondiente con el DNI del titular, el carnet actual (de papel) y del grupo familiar y el último recibo de sueldo.



No será necesario entregar fotocopias de esa documentación, pero en caso de que no sea el titular quien retire la credencial, la persona autorizada deberá presentarse con documento y una carta original firmada por el afiliado, junto al DNI y último recibo de sueldo del mismo.



Los beneficiarios recibirán un sobre con la credencial del titular y las de su grupo familiar, junto con las instrucciones a seguir.



Quienes ya cuenten con la nueva tarjeta deben activarla antes de usarla, a través del call center (0-810-444-4662) o en www.ioma.gba.gov.ar/activame.



Por otra parte, los afiliados voluntarios individuales y los obligatorios temporarios, suplentes y provisionales pueden también retirar su nueva credencial, presentando en la Delegación el DNI y la constancia del último pago realizado, aunque para ese grupo no se establecieron fechas de caducidad de sus actuales credenciales.



Con esta iniciativa, IOMA apunta a una mejor identificación de sus afiliados, a un reempadronamiento de los mismos, a simplificar la gestión de solicitudes y a fortalecer los controles en la autorización de prestaciones.