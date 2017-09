El presidente del bloque de diputados de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Jorge Silvestre, aseguró hoy que "los bonaerenses sufrimos la inequidad en el reparto de recursos del Fondo del Conurbano”.

Silvestre destacó el destino que le daría la gobernadora María Eugenia Vidal a los recursos extras que se generarían en caso de avanzar el reclamo por el Fondo del Conurbano en la Corte y señaló que "si se elimina el tope de 650 millones dejaría a la Provincia, 50 millones extras que tendrían como destino la construcción de escuelas, hospitales, trabajos viales y obra hidráulica", según expresa un comunicado.



“Cuando decimos que la prioridad son los bonaerenses hablamos de generar obras que les cambien la vida, que podamos recuperar los años perdidos y de desinversión de las gestiones anteriores. Con el reintegro de recursos en caso de avanzar el reclamo en la justicia por el Fondo del Conurbano estaríamos más cerca de cumplir nuestro propósito”, dijo el legislador.



Ayer, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, expresó en declaraciones periodísticas que con los 53.000 millones de pesos se podrían realizar, sólo en un año, cinco hospitales nuevos, 186 escuelas primarias y secundarias, 1500 kilómetros de ruta, 200 mil trabajos de conexión de agua y cloacas, y tres obras hidráulicas importantes, como la que se efectúa en la cuenca del río Luján.



“Es necesario que los bonaerenses recuperemos lo que es nuestro, hace años que nos encontramos con una situación de inequidad, ya que recibimos la mitad de los aportes que realiza la Provincia”, detalló Silvestre en referencia al desfasaje que hace que la Provincia que más aporta a la recaudación del país se ubique en el puesto 22 del reparto.



Luego, Silvestre se refirió a las declaraciones del candidato a diputado nacional por Buenos Aires, Daniel Scioli, quien se alineó a los gobernadores del PJ y dijo que la resolución del tema "debe llevarse a cabo en una mesa de negociación y no en la justicia", y aseveró que “los dirigentes de Unidad Ciudadana que dicen representar a la Provincia están en contra de luchar por lo que es de los bonaerenses y nos vienen negando desde hace décadas”.



En ese sentido, advirtió que “Scioli como gobernador no tuvo el coraje que está teniendo Vidal para encarar y resolver una situación injusta que prevalece desde hace más de 20 años”.



“Como legislador y bonaerense acompaño a la gobernadora Vidal en este reclamo con la convicción de que los recursos se traducirán en servicios de mejor calidad y menor déficit; no es fácil pero finalmente la Provincia recibirá lo que le corresponde”, concluyó.