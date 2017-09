Finocchiaro defendió la evaluación a futuros docentes

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, defendió hoy el proyecto para evaluar a los estudiantes avanzados de la carrera docente y, frente a algunas voces sindicales que ya rechazan la propuesta, advirtió que se trata de “temores infundados míticos donde le tratan de meter miedo a la gente”.



“La verdad no se deberían oponer porque ya se habrán dado cuenta de que la evaluación es usada para diseñar políticas públicas para saber la verdad, para saber cómo estamos, qué se puede cambiar”, enfatizó y subrayó que la realidad ha demostrado que con este gobierno “no se ha echado a ningún docente, no se ha cerrado una escuela, no se ha castigado a nadie”.



Finocchiaro, en declaraciones a radio Mitre, reivindicó la prueba Enseñar que se le tomará a “los alumnos avanzados de los profesorados de la carrera docente” y, ante eventuales críticas sindicales, alertó que teniendo en cuenta “todas las declaraciones de los gremios” en los últimos tiempos, “deben ser de los más reaccionarios y conservadores como gremios que hay en toda la República Argentina”.