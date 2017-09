Galmarini: “Hoy hicimos justicia con miles de disminuidos visuales”

En la legislatura bonaerense se oficializó la Ley, que impulsó el senador de 1País Sebastián Galmarini, y que declara el 26 de septiembre como el Día Provincial del Bastón Verde. “Las instituciones, ministerios y municipios debemos concientizar sobre un tema que es poco conocido”, indicó.

En un acto celebrado en el recinto de la Cámara de Senadores de la Legislatura Bonaerense y con la presencia del vice Gobernador, Daniel Salvador y legisladores provinciales se oficializó la Ley que instaura al 26 de septiembre como “Día Provincial del Bastón Verde”, iniciativa impulsada por Sebastián Galmarini.



Al respecto Galmarini expresó: “Hoy hicimos justicia con miles de disminuidos visuales, que encontraban trabas y obstáculos para ser escuchados y atendidos por el Estado. Con la sanción de la Ley de Bastón Verde, ponemos en agenda un problema cotidiano que sufren personas que no son ciegas y muchas veces son tratadas como tales, generando confusión en la vía publica y en muchos casos maltrato”.



“Las instituciones, ministerios y municipios debemos concientizar sobre un tema que es poco conocido y que en muchas ocasiones no es atendido como corresponde por las obras sociales. Con las campañas que se desarrollaran a partir de la ley lograremos mejorar sustancialmente la calidad de vida de más de 80 mil argentinos”, agregó.

El bastón verde, creación de la profesora Perla Catherine Mayo, es un instrumento utilizado por personas que no han perdido totalmente la visión, pero que igualmente pueden requerir asistencia de terceros en algunas situaciones específicas.



Durante el evento la profesora Perla Mayo manifestó: “Este es un día de profunda emoción, a partir de esta fecha y gracias al trabajo y la enorme sensibilidad de Sebastián Galmarini, más gente comprenderá y estará informada sobre la diferencia entre ciegos y disminuidos visuales. Con el bastón verde miles de personas con baja visión recuperan su independencia”.



Actualmente más del 70% de los alumnos de las escuelas de ciegos, tienen baja visión y son tratados como personas con ceguera, lo que les imposibilita el acceder a una rehabilitación visual y a elementos ópticos especiales que les permitan mejorar su calidad de vida.



Por ese motivo, el proyecto del Senador Sebastián Galmarini, trabajado en conjunto con la profesora Mayo, dispone que la Provincia de Buenos Aires implemente una campaña de difusión en el mes de septiembre de cada año para concientizar sobre el uso del “Bastón Verde”, sus beneficios y significado para la comprensión de toda la ciudadanía.

Sobre la sanción de la ley el vice Gobernador Daniel Salvador dijo: “A partir del proyecto del senador Galmarini podremos generar conciencia en cada municipio de la provincia. Gracias al trabajo conjunto y al aporte de la profesora Mayo, podremos crear una campaña para informar sobre el uso del bastón verde”.



Finalizado el acto se entregaron bastones verdes a personas con disminución visual de distintas escuelas y fundaciones.