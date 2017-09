26/09/2017 - 20:07 | Política / Tigre El PJ Tigre recordó el 44 aniversario del asesinato de Juan Ignacio Rucci Herramientas: Compartir: ver más imágenes Con motivo de homenajear la figura del ex líder de la CGT, referentes justicialistas del distrito y cientos de vecinos, rememoraron su trayectoria con palabras sentidas y vídeos con fragmentos de su historia. El Partido Justicialista local recordó el 44 aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci con un acto conmemorativo llevado adelante en los Bomberos de Tigre, ubicado en Pedro Guareschi 462, en el centro de la ciudad. Allí, estuvieron presentes referentes del peronismo local y cientos de vecinos.



"Para nosotros recordar a Rucci es como volver a resurgir. Fue un hombre leal, dio la vida por Perón y por eso lo asesinaron", sostuvo el titular del PJ Tigre, Héctor “Chingolo” Lima. Y agregó: "Es muy importante la unión del peronismo, no podemos estar separados. Desde el movimiento tienen que surgir hombres que conduzcan los destinos de este espacio con responsabilidad y dedicación".



El evento comenzó con la oratoria de referentes que mencionaron algunos acontecimientos fidedignos del ex gremialista. Posteriormente se reflejó un video con fragmentos de su historia.



En 1970, José Ignacio Rucci logró el cargo de secretario general de la CGT y desde allí fue uno de los principales impulsores de la lucha por el regreso de Juan Domingo Perón al país, desde su exilio en Madrid.



Su asesinato se ejecutó el 23 de septiembre de 1973 bajo la denominación "Operación Traviata". El mismo, se produjo por un supuesto atentado del comando Montonero cuando Rucci se encontraba en automóvil Torino, el cual le registraron 12 impactos de bala.



Ademas, Rucci fue dirigente gremial en la importante fábrica siderúrgica Somisa (Sociedad Mixta Siderurgia Argentina, actual Ternium), de San Nicolás de los Arroyos-Ramallo; en 1960 asumió la Secretaría de Prensa de la Unión Obrero Metalúrgica y en 1964 fue designado interventor en la seccional San Nicolás, donde luego fue secretario general.



Como no podría ser de otro modo, y para concluir con la conmemoración, todos los presentes entonaron la marcha peronista.



Estuvieron presentes: el concejal Rodrigo Molinos y referentes del peronismo local.