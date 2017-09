Más de 3.500 estudiantes fueron capacitados en nuevas tecnologías en Buenos Aires

Más de 3.500 alumnos de escuelas secundarias de 43 ciudades de la provincia de Buenos Aires recibieron capacitación en manejo y vuelo de drones, en robótica y en gestión de proceso de diseño e impresión 3D en los últimos nueve meses, informó el Gobierno.

Según indicó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), las capacitaciones se llevan adelante con el objetivo de llegar a estudiantes y docentes de todo el territorio bonaerense "con nuevas herramientas tecnológicas que transforman los procesos de producción e introducir la tecnología en escuelas agrarias e industriales".



"El propósito complementario es despertar vocaciones y ofrecer oportunidades a los jóvenes talentos que hoy cursan el secundario y que en el futuro trabajarán en empleos que aún no han sido creados", dijo el titular del área, Jorge Elustondo.



El funcionario destacó que el programa incluye un proyecto de drones -VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) o UAV por las siglas en inglés de Unmanned Aerial Vehicle-, "con el que los agricultores tienen un gran aliado a la hora de optimizar la gestión de establecimientos agropecuarios, por tratarse de dispositivos que pueden sobrevolar los campos con rapidez y captar datos con los sensores".



Destacó que ello además "posibilita el envío de fotografías y videos en tiempo real a un centro donde se pueden observar el estado de los cultivos y monitorear cientos de hectáreas en pocas horas" y apreció que "para los estudiantes de escuelas agrarias, la posibilidad de manejar y volar un dron es un gran incentivo que acompaña la incorporación de los conocimientos básicos sobre los servicios que puede brindar esta herramienta y que constituye una salida laboral como pilotos de drones una vez terminado el ciclo escolar".



Con la finalidad de propiciar un aprendizaje innovador y colaborativo el MCTI implementó también capacitaciones en robótica educativa, disciplina potencia el desarrollo de habilidades y competencias en los alumnos, fomenta el pensamiento crítico, el análisis de situaciones y la aplicación de criterios para resolver problemas del mundo real.



Elustondo dijo que "a través de la robótica se puede enseñar tecnología, matemáticas, lógica y conceptos de ciencia de una manera divertida y atractiva".



Mediante esta iniciativa, durante tres meses se capacita a docentes de escuelas técnicas con orientación electromecánica en el uso de programas de robótica como complemento tecnológico.



En encuentros presenciales y virtuales se abordan tres ejes: programación, uso del equipamiento y generación de proyectos para el aula.



El 30 de agosto pasado la Provincia entregó 29 kits de robótica a igual número de escuelas técnicas en el marco del "Programa de Robótica y Tecnología para Educar" del COFECyT, instrumentado por el ministerio de Ciencia bonaerense, plasmando una genuina política de inclusión pública para generar igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal.



En la misma línea, otra área que exhibe un desarrollo vertiginoso desde hace más de una década es la tecnología de impresión 3D que conllevará no sólo la implementación de nuevas aplicaciones sino también una reducción de costos.



"En función de esa innovación que llegó para quedarse, resulta necesario capacitar a los estudiantes de escuelas técnicas sobre el uso de impresoras 3D que en varios casos reemplazarán a las herramientas utilizadas en el presente", dijo el ministro.



En las capacitaciones a estudiantes de 4° y 5° año y a docentes de escuelas técnicas se explora el proceso y se ponen en práctica actividades de modelado e impresión guiadas por un tutor, con la meta final de transformar un diseño en un objeto 3D.