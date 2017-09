26/09/2017 - 17:30 | Deportes / Boca y Central se enfrentan en Mendoza por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina Herramientas: Compartir: Boca Juniors, el equipo que más veces conquistó la Copa Argentina, con tres títulos, se medirá mañana con Rosario Central, que no atraviesa un buen momento futbolístico y su entrenador Paolo Montero está seriamente cuestionado, en un partido válido por los octavos de final que tendrá como escenario Mendoza. El encuentro se jugará este miércoles a partir de las 21.10 en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad cuyana, será arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por la señal de cable TyC Sports.



Boca, campeón en 1969, 2012 y 2015, esta última tras haberle ganado la final a Central, en Córdoba, atraviesa un gran momento anímico y futbolístico, tras haber ganado el torneo de Primera División hace tres meses, algo que le permitió al plantel adquirir tal confianza que en el actual torneo desfiló ante Olimpo (3-0), Lanús (1-0), Godoy Cruz de Mendoza (4-1) y Vélez (4-0), con rendimientos altísimos.



El renovado Boca, con la incorporación de Paolo Goltz en la defensa y del colombiano Edwin Cardona en la creación, sumado a la recuperación del también colombiano Frank Fabra en el lateral izquierdo, en su mejor versión desde que llegó al club, aprovecha el enorme momento del goleador Darío Benedetto, y también del cordobés Cristian Pavón, más los creativos Fernando Gago y Pablo Pérez, dentro de un aceitado rendimiento colectivo.



En la Copa Argentina, Boca sorteó dos rondas, una con goleada ante los salteños de Gimnasia y Tiro (5-0) y un triunfo ajustado ante Brown de Madryn (1-0), y sueña con instalarse entre los ocho mejores de la actual edición, aunque Central será lógicamente un rival de mayor envergadura, que propondrá otro tipo de planteo.



En el caso de imponerse sobre los rosarinos, el siguiente adversario de Boca surgirá entre Banfield y Godoy Cruz, que se enfrentarán el jueves en Córdoba.



En cuanto al equipo que pondrá en Mendoza, el mellizo Guillermo Barros Schelotto, habrá un cambio en relación con los 11 que se florearon en Liniers ante Vélez, y será el ingreso del arquero rafaelino Guillermo Sara en lugar del titular Agustín Rossi.



El cambio se debe a que el mellizo desea premiar el esfuerzo de Sara, quien era el dueño del arco hasta que se luxó el hombro en noviembre del año pasado, y en la Copa Argentina atajó ante Brown de Madryn, en un partido en el que no le patearon ni una sola vez.



En tanto, el lateral derecho Leonardo Jara, con un golpe, será titular pese a que se especuló con que podía dejarle su lugar a Gino Peruzzi.



En Central el panorama es distinto, ya que en el torneo local empató los tres primeros partidos y en el último, el domingo pasado, fue goleado por Banfield, que le propinó un 4-0 en Arroyito y dejó en la cuerda floja al DT uruguayo Montero.



Los rosarinos, finalistas ante Boca en 2015 y River en 2016, le ganaron sucesivamente a Cañuelas (1-0) y Deportivo Riestra (2-1), e intentarán sorprender en Mendoza en un partido que se presume desfavorable si se tiene en cuenta lo que mostraron uno y otro hasta el momento.



Central contará con el regreso del capitán y goleador Marco Ruben, quien superó una distensión intercostal que le impidió jugar ante el "Taladro" el fin de semana, y saldrá del equipo Germán Herrera, mientras que en el mediocampo es probable que ingrese el uruguayo Santiago Romero, ex Nacional de Montevideo, y en ese caso quedaría afuera Gustavo Colman.



En principio, Montero no hará variantes en la defensa, pese a que cumplió una actuación muy floja frente al "Taladro" y le dará otra chance pese a que ahora tendrán enfrente a Benedetto, Pavón, Cardona y compañía.



Central intentará lastimar a Boca con sus dos delanteros, Ruben y Fernando Zampedri, acaso los dos mejores jugadores del equipo.



El partido se jugará con las dos hinchadas y un marco importante, ya que en la venta previa el público agotó las entradas disponibles.



- Probables formaciones -



Boca Juniors: Guillermo Sara; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y Fernando Gago; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Rosario Central: Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Fernando Tobio y Alfonso Parot; Santiago Romero o Gustavo Colman, Mauricio Martínez, Leonardo Gil y Federico Carrizo; Marco Ruben y Fernando Zampedri. DT: Paolo Montero.



Arbitro: Fernando Rapallini.



Cancha: Malvinas Argentinas, de Mendoza.



Hora de inicio: 21.10.



TV: TyC Sports. Volver