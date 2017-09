26/09/2017 - 17:03 | Economia / Presentan un proyecto para que se incluya a los comercios en el reintegro del 50 por ciento Herramientas: Compartir: El diputado bonaerense por el GEN y ex intendente de la localidad de Saavedra-Pigue, Rubén Grenada, presentó un proyecto por el cual se solicita al Banco de la Provincia de Buenos Aires que incluya a los pequeños y medianos comercios en la promoción de reintegro del 50 por ciento para los consumos de los clientes de la entidad en las compras con tarjetas de crédito y débito, que ya rige en los supermercados. Grenada expresó que "esta promoción es válida únicamente en grandes cadenas de supermercados, dejando fuera a pequeños y medianos comercios, y también dejando a un lado a aquellos consumidores que no pueden movilizarse hasta esas cadenas de supermercados."



Grenada dijo que la política implementada desde el Banco Provincia "se traduce en beneficios para parte de los consumidores y así también para las cadenas de supermercados", pero consideró que "creemos que esto podría generar caída de la actividad comercial de los comerciantes minoristas."



"En este sentido, nos hacemos eco de las manifestaciones realizadas por la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) en cuanto a las implicancias que podría traer la no generalización de esta promoción a los pequeños y medianos comercios, y compartimos en un todo sus declaraciones en cuanto a la competencia desleal a favor de las grandes cadenas y de quienes tienen poder adquisitivo para movilizarse hasta los hipermercados", afirmó.



Por último el legislador sostuvo que aguarda que "las autoridades del Banco Provincia incluyan a los pequeños y medianos comercios, porque sería un enorme beneficio para aquellos sectores vulnerables que más lo necesitan y para aquel comerciante pyme que se le hace muy difícil la competencia con los grandes supermercados y más los días miércoles que se realizan las promociones del 50 por ciento".