26/09/2017 - 16:07 | Zonales / Tigre Julio Zamora recibió al equipo nacional de canotaje Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de Tigre mantuvo una reunión en su despacho junto al plantel y equipo técnico luego de su participación en el mundial. Allí, distinguió al grupo y también le entregó una placa de reconocimiento deportivo al campeón sub 23, Agustín Vernice, que volverá a los entrenamientos en la pista nacional local junto al seleccionado. El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió en su despacho al equipo nacional de canotaje y plantel técnico luego de haber participado en el mundial. Allí, distinguió al grupo y además le entregó una placa de reconocimiento deportivo al campeón mundial sub 23, Agustín Vernice, que luego de la hazaña realizada en el certamen de Rumania, retomará los entrenamientos junto al seleccionado.



“Apoyamos el canotaje, un deporte icónico que nos permite seguir fomentando la disciplina entre los jóvenes en los clubes y es un orgullo que tengamos la Casa del Palista en Tigre. Los integrantes del equipo nacional son profesionales de primer nivel que van a dejar bien alto la bandera argentina”, dijo Zamora.



Junto al intendente, estuvo presente el secretario de Turismo, Cultura y Deporte, Luis Samyn Ducó: “Tenemos mucho para dar en deportes como el remo y canotaje para lograr mayor difusión en la comunidad y que los chicos se puedan sumar a practicarlo en las escuelas municipales”.



El palista Vernice, oriundo de Olavarría, de 22 años e integrante del seleccionado senior desde 2015, fue elegido como el deportista argentino del mes de julio luego del Mundial Sub 23, al obtener la medalla dorada en K1-1000 en Rumania. En mayo pasado, había logrado el cuarto puesto en la Copa del Mundo de Serbia en la división K1 500.



“Es la segunda vez que nos recibe el intendente, estamos orgullosos del apoyo y compromiso que nos dio el municipio”, destacó Vernice y expresó: “Uno trabaja para superarse, no pensaba en un resultado específico. La combinación de atletas experimentados con jóvenes podría dar grandes resultados. Ojalá que seamos una delegación numerosa para los próximos juegos”.



Diego Cánepa, entrenador de la selección, expresó: “El título del mundo es el primero en la historia y nos gustaría que se replique en otras categorías”. Y se refirió al próximo desafío en los Juegos Panamericanos de Ecuador en el mes octubre: “Estamos siempre en búsqueda de hacer historia. Las expectativas son altas, queremos mantener el estatus logrado hasta el presente”.



Tigre se ha instaurado como la cuna del remo y el canotaje en el distrito. En 2015 el municipio dispuso continuar fomentando el deporte con los clubes tradicionales de la ciudad, mediante la eximición de pagos y tasas de servicios municipales y ocupación de la vía pública a las ramblas de acceso de botes, además de la entrega de subsidios anuales.



Estuvo también presente el subsecretario de Deportes, Mariano Lorenzetti.

