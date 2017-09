Horóscopo correspondiente al martes 26 de septiembre de 2017

LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Los arrebatos en el plano afectivo lo pondrán ansioso. Trate de manejarse desde la calma por usted y los suyos. Noticia laboral que puede llegar dándole un alivio en su parte económica. Tener en cuenta: todo es cuestión de aprender a sobrellevar las cosas que nos van sucediendo.



ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Su entusiasmo excede la realidad, mantenga el incentivo pero no la ansiedad. Sus asuntos laborales están encaminados hacia una nueva posibilidad de crecimiento. Tener en cuenta: todo es cuestión de saber llevar los tiempos con la mejor voluntad.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Urgencia por imprevisto le auguran una jornada para tomarse con calma todo lo que suceda en el plano laboral. Una simpatía que toma otro rumbo le hará pensar más cosas de las que supone. Tener en cuenta: a veces a los taurinos les cuesta mucho dominar sus sentimientos y eso es muy bueno para que logren soltarse.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Tendrá tiempo para actualizar las cosas que dejó postergadas en el plano material. Día ideal para trámites y resolución de cuestiones con papeles. La sensación de apoyo de alguien de su entorno lo hará sentir bien. Tener en cuenta: hacer cosas por uno nos hace sentir bien, sea lo que sea.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- La intuición al punto máximo frente a situaciones poco claras que ocurren en su trabajo. Conéctese con usted y sacará a luz las soluciones. Sensación de amor ante declaración de sentimientos. Tener en cuenta: hay días en que el espíritu cobra su protagonismo y eso es maravilloso.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Camina por un sendero difícil en el plano afectivo, trate de sentarse a pensar y decidir su vida futura. Se podría negociar una situación con terceros que no es agradable, es preferible perder algo y no ganar disgustos. Tener en cuenta: caminar por la cuerda floja no es recomendable.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- La clave está en guardar silencio en el momento justo. No altere el movimiento de las cosas laborales por su ansiedad. Aprender a decir que no a tiempo ayuda a evitar conflictos. Tener en cuenta: la sinceridad siempre nos lleva por buen camino.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Un espacio para la comunicación en reunión social que le hará pasar un rato agradable. Día intuitivo que debería aprovechar para ver más allá ciertos puntos no muy claros de su realidad afectiva. Tener en cuenta: los estados positivos son los que nos hacen mejorar siempre incluida la salud.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Se esfuerza por demostrar sus talentos en su trabajo. Jornada en la que se sentirá observado y exigido. Una primicia que llega a sus oídos lo hará sentirse reconfortado en lo que compete a su economía. Tener en cuenta: estar seguro de uno mismo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Gozará de un encuentro sorpresivo con alguien que usted quiere mucho. A veces las cosas no son como deseamos pero el punto es comprender y saber que por algo será. Tener en cuenta: permitirle a la vida que nos traiga las recompensas que nos tiene preparadas.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Bloquea una situación en su trabajo que podría haberle causado un mal momento. Observe el comportamiento de quienes lo rodean. Ser confiado es bueno pero eso no implica despreocuparse. Tener en cuenta: ser quien somos ayuda a los demás a tratar de imitarnos.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Las veces que pueda insista en efectuar esos llamados que está postergando por falta de tiempo. Una situación nueva se aventura en el plano afectivo, vívala con plenitud. Tener en cuenta: la vida es emoción y la búsqueda de la misma es algo muy positivo que nos hace sentir y sentir es vivir.