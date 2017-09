25/09/2017 - 20:35 | Economia / La deuda pública bruta subió u$s 9.435 millones en el primer trimestre y ascendió a u$s 284.881 millones Herramientas: Compartir: La deuda pública bruta ascendió a 284.881 millones de dólares, lo que representa un incremento de 9.435 millones de dólares durante el primer trimestre del año, según informó hoy el Ministerio de Finanzas. Al cierre de 2016 la deuda pública era de U$S 275.446 millones de dólares, por lo que el aumento es de 3,5 por ciento.

De acuerdo con el informe oficial este valor representa un 51,2 por ciento del PBI, 3 puntos menos que la relación existente al final del año pasado (54,2 por ciento).



En consecuencia, en 27 meses de gobierno de Mauricio Macri el pasivo público se incrementó 44.216 millones de dólares.



El Ministerio de Finanzas aclaró además que los 284.881 millones, incluyen 3 mil millones que no ingresaron a ninguno de los canjes ni formaron parte de los acuerdos con los holdouts.



Del total, 145.022 millones de dólares están colocados en agencias del sector público, mientras que 111.765 millones están en manos de privados, y 28.094 millones son obligaciones con organismos multilaterales y préstamos bilaterales.



Sobre el total de la deuda, el 31,9 por ciento se encuentra en moneda nacional y el 68,1 por ciento en moneda extranjera.



El Ministerio de Finanzas explicó además que el ratio deuda/PBI de 51,2 por ciento), se compone con 16,4 por ciento corresponde a deuda en pesos y 34,8 por ciento a moneda extranjera. A su vez, aclaró que el 55,7 por ciento de los pasivos están colocados a tasa fija, el 30,1 por ciento a tasa variable y el 14,2 por ciento a tasa cero.



El 80,4 por ciento de la deuda es en títulos públicos, el 8,4 por ciento son Letras del Tesoro, Pagaré y avales, el 7 por ciento está comprometido con organismos internacionales, el 2,8 por ciento es con organismos oficiales, el 0,6 por ciento son préstamos garantizados y el 0,3 por ciento está contra la banca comercial. Volver