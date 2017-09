Dueños de inmobiliarias se manifestaron frente a la residencia de Olivos en rechazo a la ley de alquileres

Representantes de inmobiliarias porteñas nucleadas en el Colegio Profesional y la Cámara del sector se manifestaron hoy frente a la Residencia de Olivos para reclamar al gobierno la instrumentación de una mesa de diálogo sobre la reforma de la ley nacional de alquileres que se debate en el Congreso.



Los empresarios dijeron que el reclamo se realizaba "ante el temor de que la ley nacional incorpore elementos de la reforma introducida en la Ciudad de Buenos Aires", a la que consideran "inconstitucional" e "inviable".



Los manifestantes, que se apostaron este mediodía sobre la vereda de Avenida del Libertador de la quinta presidencial, provocando el corte preventivo de uno de los carriles, llevaban carteles en los que pedían: "No al cierre de las inmobiliarias" y "Sí a la libertad profesional".



El pasado 24 de agosto, la legislatura porteña aprobó un proyecto de ley del oficialismo para bajar los gastos iniciales del inquilino para alquilar una vivienda unifamiliar, prohibiendo a las inmobiliarias cobrarle al locatario la comisión por sus servicios.



En respuesta, el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad presentó el viernes un recurso de amparo por considerarla "inconstitucional".



"Cuando nos enteramos por los medios de un proyecto que se iba a tratar en Legislatura, presentamos un proyecto superador que no fue considerado y en 20 días fue aprobada (la iniciativa del oficialismo) por unanimidad que consideramos inviable e impracticable", aseguró el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, en diálogo con Radio Continental.



"Atento a que se va a ir por una reforma de ley nacional y se está intentando replicar (lo legislado en la Ciudad de Buenos Aires) en las distintas provincias, el colegio toma esta medida", agregó.



Bennazar argumentó que en la Ciudad el propietario "ya pagaba honorarios" y que corresponde que también lo siga haciendo el futuro inquilino por "encomendar a la inmobiliara una búsqueda" de una vivienda de acuerdo con sus requerimientos, lo que implica, entre otras cosas, "la solicitud de informes".



"Hasta el día de hoy no hay obligación de contratar una inmobiliaria para alquilar y tiene varias opciones como buscar por dueño alquila; pero cuando va a una inmobiliaria le encarga un servicio", por el que hay que pagar, dijo.



"Y si algo más del 90 por ciento de las propiedades se alquilan por inmobiliaria es porque el inquilino también está tranquilo de ir a una inmobiliaria que certifica que el propietario es realmente el propietario", agregó.



Además, señaló que las dos semanas de vigencia de la modificación a la ley 2340 lo único que han producido es un aumento del valor de los alquileres por "un retiro del alquiler hacia la venta".



"Hay un retiro del alquiler como vivienda unifamiliar hacia la venta de las propiedades unifamiliares y el inversor, a futuro, ya está solicitando (inmuebles) apto profesional. Por querer contribuir a una de las partes, lamentablemente la vamos a perjudicar", concluyó.



Por su parte, el titular del Colegio Profesional Inmobiliario de la CABA, Héctor D'Odorico, aseguró a Télam Radio que la reforma porteña debe ser "derogada", no sólo porque perjudica al sector que representa sino porque "no resuelve el problema de fondo", que son todos los obstáculos que enfrenta una persona para acceder a una vivienda, como la disponibilidad de una garantía o el acceso a créditos.



"Esperamos que el Presidente vea que detrás de esto hay más de 10 mil familias, muchas de ellas pertenecientes a pequeñas inmobiliarias que viven de los alquileres y ven cercenado su derecho a cobrar la mitad de lo que venían cobrando, porque antes cobrábamos dos honorarios y ahora uno solo", dijo.