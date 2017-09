El Gobierno Nacional insistió en que es “ilegal” la toma de colegios secundarios

El ministro de Justicia, Germán Garavano, calificó hoy de “ilegal” la toma de colegios secundarios en la Ciudad de Buenos Aires.



“Es una ilegalidad, algo que repudio. Hay otras maneras de manifestar una protesta y generar caminos de diálogo. La toma de los alumnos, la pérdida de días de clases, no es el camino, porque perjudica a miles de compañeros”, indicó Garavano.



En diálogo con radio La Red, el ministro rechazó un fallo de la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, quien hizo lugar a un amparo en el que ordenó al Gobierno porteño no enviar ninguna instrucción a los directores de escuelas que implique denunciar a la Policía las ocupaciones.



“Para mí es un error. La jueza tiene varios pronunciamiento en este sentido que yo no comparto. (El fallo) me parece desacertado porque no se trata de reprimir a los alumnos, sino de algo ilegal, irregular”, expresó.

La magistrada porteña ordenó a la administración de la Ciudad “dejar sin efecto los procedimientos administrativos y penales, sancionatorios y disciplinarios que se deriven de la aplicación del instructivo suspendido, tanto en relación con los alumnos como docentes”. (NA)