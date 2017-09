25/09/2017 - 0:00 | Servicios / Horóscopo correspondiente al lunes 25 de septiembre de 2017 Herramientas: Compartir: ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- No dude en realizar esa llamada que usted sabe que podría ayudarlo para solucionar un problema en el plano económico. Su facilidad de entrar en el corazón de la gente le dará una oportunidad en lo laboral. Tener en cuenta: "golpea que se te abrirá".

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Una nueva sensación de tranquilidad tendrá en el plano afectivo. Apunta hacia el final de una situación engorrosa. Sujétese a los gastos que hoy puede hacer, no olvide que el dinero es mejor invertirlo muchas veces. Tener en cuenta: probando crecemos, equivocándonos y acertando vamos haciendo nuestra vida.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Situación que cambia, resultado a su favor. Los días venideros definirán un problema que tiene de largo tiempo. Un rato de inspiración lo harán completar una jornada con mucho romanticismo. Tener en cuenta: darnos la oportunidad de mostrar lo que sentimos.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Espacio que logra para enriquecer su espíritu. Los desarreglos de su dieta lo harán sentirse con pesadez. No se anticipe en los gastos hay cosas que podrá evitar comprar. Tener en cuenta: la naturaleza de las cosas hace que uno sienta lo que debe hacer.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Una interesante posibilidad laboral que le dará mucho provecho. Sepa esperar esa respuesta que busca en el plano afectivo. Los resultados los verá antes de lo que imagina. Tener en cuenta: las cosas que ocurren en el corazón se sienten, todo se sabe el punto es poder darse cuenta.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Desarreglo emocional que podría derivarlo en una tristeza. Los momentos difíciles se los debería encarar con mayor optimismo. Sorpresa laboral que puede ayudarlo a sentirse mejor. Tener en cuenta: tratar de permitir que las cosas sucedan hasta donde tengan que suceder, saber esperar.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Archiva una situación que lo tenía preocupado en su plano laboral. Razonamiento y aceptación. Debería aplicar lo mismo para el plano afectivo, está a tiempo de evitar equivocarse. Tener en cuenta: prevenir siempre es mejor que curar.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Quedaría desechada una problemática que tiene en el plano económico. Sus altibajos emocionales debería aprender a manejarlos. Día en que las soluciones de sus problemas pueden estar dando señales más positivas y cercanas. Tener en cuenta: aprender de nuestros errores.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Estaría primando en sus pensamientos las ganas de organizar mejor su vida personal. Acertada posición que lo favorecería en todos los planos sobre todo en el afectivo. Tener en cuenta: las cosas llegan, las situaciones maduran aunque a veces no nos demos cuenta.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Cabe la posibilidad de efectuar un viaje relámpago por necesidad de su actividad laboral. En la jornada debería tratar de poner en claro ciertas situaciones familiares que lo están agobiando. Tener en cuenta: ayudar a los demás a hacerse cargo de su lugar.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- La cordialidad y el agrado en reunión laboral que podría darle una nueva oportunidad en ese plano. Los sentimientos compartidos le harán llegar a una mayor unión con su pareja. Tener en cuenta: animarse a sentir, no temerle al amor, saber que es la solución de la vida.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Los sentimientos aflorarán con mayor facilidad. Permítase proponer lo que está pensando a la persona de su interés. Los arrebatos emocionales en el trabajo podrían jugarle una mala pasada. Tener en cuenta: siempre pensar antes de actuar.