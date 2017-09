24/09/2017 - 22:07 | Deportes / River no pudo con Argentinos Juniors y quedó como escolta de Boca en la Superliga Herramientas: Compartir: ver más imágenes River Plate igualó esta noche con Argentinos Juniors 1 a 1, por la cuarta fecha de la Superliga, y quedó como escolta de Boca Juniors, que lidera con puntaje ideal.

Gonzalo Martínez de penal (17m.PT) abrió el marcador para River e igualó Nicolás González (36m.PT) marcaron los goles del partido jugado en el estadio Monumental y arbitrado por Diego Abal.



El zaguero Jonatan Maidana fue desafectado a ultimo momento de los convocados por un síndrome gastrointestinal.



En el comienzo Argentinos presionó arriba para complicarle las salidas a River y llegó a los 2m. con Braian Romero, que se demoró y diluyó la acción.



En la respuesta Ignacio Fernández habilitó muy bien a Gonzalo Martínez, que definió mal con su pierna derecha y tiró la pelota afuera.



River llegó bien pero no defendió de la misma manera, porque puso una línea de tres defensores que la pasó mal con los delanteros rivales Javier Cabrera, Braian Romero y Nicolás González.



A los 17m. Ignacio Scocco quiso eludir a Juan Saiz y el balón dio en la mano del colombiano, y el penal fue transformado en gol por el “Pity” con un zurdazo que dio en la base del palo izquierdo de Lucas Cháves y se metió en el arco.



A los 24m. intentó Alexis Mac Allister pero se apuró en el remate y mandó la pelota muy alto, y en la respuesta Enzo Pérez estrelló un remate en el poste derecho del arquero.



Hasta que a los 36m. González recibió una gran asistencia de Romero y definió con un tiro suave para vencer a Germán Lux.



En el complemento River volvió a tener la pelota y a los 10m. tuvo una muy clara con un anticipo de Scocco en el primer palo y el tiro cruzado que hizo esforzar a Cháves, quien fue muy eficaz y fue de lo mejor junto a Romero y Cabrera.



River empujó con un dominio poco claro, mientras que Argentinos buscó de contragolpe y por momentos el partido se hizo de ida y vuelta; los técnicos hicieron cambios como para buscar el partido pero no lo lograron.



En los últimos minutos el local intentó volcar la cancha a su favor, llegó menos, sin claridad, y no pudo torcer el resultado.



= Síntesis =



River Plate: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Alexander Barboza y Javier Pinola; Iván Rossi, Enzo Pérez y Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Carlos Auzqui e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.



Argentinos Juniors: Lucas Cháves; Jonathan Sandoval, Juan Saiz, Joaquín Laso y Gonzalo Piovi; Alexis Mac Allister, Gastón Machín y Fausto Montero; Javier Cabrera, Braian Romero y Nicolás González. DT: Alfredo Berti.



Goles en el primer tiempo: 17m. Martínez (RP) y 36m. González (AJ).



Cambios en el segundo tiempo: 7m. Ariel Rojas por Pérez (RP), 8m. Damián Batallini por Machín (AJ), 19m. Nicolás De la Cruz por Fernández (RP), 20m. Federico Anselmo por Mac Allister (AJ), 25m. Rafael Santos Borré por Scocco (RP) y 40m. Sebastián Martínez por Romero (AJ).



Amonestados: Martínez (RP), Saiz, Laso, Alexis MacAllister, Montero (AJ).



Árbitro: Diego Abal.



Cancha: Estadio Monumental (Núñez). Volver