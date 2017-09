Nardini y Sujarchuk acompañaron el lanzamiento de Unidad Ciudadana en Tigre

Unos 600 vecinos y militantes participaron del relanzamiento de la campaña de Unidad Ciudadana en Tigre. Acompañaron el acto los intendentes de Escobar Ariel Sujarchuk, de Malvinas Argentinas Leonado Nardini y la candidata a diputada nacional Laura Russo entre otros dirigentes y candidatos de distritos vecinos.

Roxana López primera candidata de la lista fue la encargada de presentar a quienes hicieron uso de la palabra. En primer término se dirigió a los presentes Luis Graña quien trajo el apoyo de quienes participaron de la Lista 31 en la interna. Seguidamente Javier Forlenza quien se integra a la lista luego de las PASO de agosto remarcó “Ahora debemos trabajar unidos para garantizar no sólo el triunfo en la provincia sino también en Tigre” indicó el candidato que ocupa el cuarto lugar de la nómina.



Luego hablaron a la militancia los candidatos Javier Parbs, Gladys Pollán y Lucas Gianella quienes coincidieron en pedirles a los presentes un último esfuerzo para contribuir a un triunfo en octubre. “Desde el Concejo vamos a controlar cada gasto, cada partida, porque no pude ser que muchos vecinos no tengan agua potable, no tengan cloacas, no tengan desagües pluviales y que ignoren la pobreza” remarcó Gladys Pollán en su discurso.



A su tiempo el intendente de Escobar Ariel Sujachuck convocó a seguir trabajando “Como intendente vecino estoy muy agradecido por esta invitación, es un orgullo poder participar de actos donde se convoca a la militancia, les digo que este gobierno del ajuste va a durar tanto como tardemos en organizar el peronismo, por eso tenemos hasta octubre para decirle a los vecinos que Unidad Ciudadana es la única alternativa para frenar el ajuste”.



Leonardo Nardini en esa misma línea remarcó “Si Cristina que tuvo todos los honores pudo despojarse y poner el cuero siendo candidata, como nosotros no vamos a ir casa por casa, barrio por barrio a explicarle a los vecinos que Unidad Ciudadana es la única opción”.



Finalmente fue la propia Roxana López quien cerró el acto llamando a los militantes a trabajar fuertemente en cada barrio de Tigre y fundamentalmente en la fiscalización de las elecciones de octubre próximo.



Acompañaron el lanzamiento dirigentes sindicales, agrupaciones peronistas y sociales de todas las localidades del distrito.