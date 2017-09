Sergio Massa continúa su recorrida por territorio bonaerense

Continuando su recorrida por el centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional y candidato a senador por la fuerza 1País, Sergio Massa, arribó hoy a la ciudad de Olavarría. Allí, visitó una fábrica, presentó el sistema de alarmas “Alerta Olavarría”, mantuvo un encuentro con vecinos y dialogó con la prensa local. En ese marco, aseguró: "Hay muchos argentinos que se sienten atrapados en medio de una lucha de poder entre dos facciones extremas".



Luego de su paso por los partidos bonaerenses de Las Flores, Rauch y Tandil, y previo a su visita a Azul, Sergio Massa llegó hoy a Olavarría, donde visitó una empresa productora y exportadora de harinas para consumo humano y subproductos. Luego, en el barrio Luz y Fuerza de esa ciudad, presentó el sistema “Alerta Olavarría”, con la instalación de las primeras cuatro alarmas. Allí, acompañado por la candidata a diputada nacional Liliana Schwindt y el ex intendente José Eseverri, Massa afirmó: "Hay muchos argentinos que se sienten atrapados en medio de una lucha de poder entre dos facciones extremas".



Y añadió: "Hay una oposición que sólo busca poner palos en la rueda y hay una fuerza alternativa que busca aportar ideas y soluciones para que el país salga adelante. Cuenten conmigo si quieren corregir el rumbo sin poner palos en la rueda. No me va temblar el pulso si tengo que votar a favor o en contra del Gobierno siempre y cuando sea para beneficiar a la clase media trabajadora y a los más vulnerables".



Respecto a la propuesta del espacio que lidera, manifestó: "Somos una fuerza independiente de las grandes corporaciones empresariales y de las mafias políticas, nuestro único compromiso es con el trabajo, la seguridad y el bienestar de los argentinos, en especial de la clase media que tanto necesita de una defensa franca".



"Mi compromiso es con los trabajadores, los que trabajan en blanco, los que trabajan en negro, los que son cuentapropistas, los que están desocupados, los que hacen changas y los que se rompen el lomo para llegar a fin de mes como pueden", afirmó.



Por último, sostuvo: "Mi compromiso es con las víctimas de delitos que miran con impotencia cómo los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra sin cumplir la condena. Mi compromiso es reducir 80% el delito en la provincia de Buenos Aires como lo hicimos en Tigre, invirtiendo en tecnología y prevención".



Tras la presentación del sistema “Alerta Olavarría”, Massa asistió a un partido de fútbol de veteranos en Ferrosur. El recorrido por el centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, culminará en el Municipio de Azul.