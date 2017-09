23/09/2017 - 23:37 | Actualidad / Tigre Arte urbano, música en vivo y entretenimiento en el centro de la ciudad con "Pintó Tigre" Herramientas: Compartir: ver más imágenes Organizado por el municipio, el evento contó con la participación de más concursantes que intervinieron las persianas vandalizadas de los comercios. La jornada incluyó food trucks, una pista de skate y shows de bandas en vivo. Para los ganadores del certamen habrá premios en efectivo. ver video El municipio, junto a la colaboración de la Cámara Industrial y Comercial de Tigre (CACIT), presentó la cuarta jornada del programa cultural "Pintó Tigre" en el centro de la ciudad. Allí, los concursantes intervinieron diferentes comercios sobre Av. Cazón al 1500, entre las calles Mitre y Montes de Oca, con murales basados en temáticas como agua, flora y fauna, futurismo, espacio y tecnología. Además de la propuesta cultural, los presentes disfrutaron food trucks, shows de bandas en vivo y una pista de skate. Para los ganadores del certamen habrá premios en efectivo.



Al respecto de la jornada, el concejal Rodrigo Molinos expresó: "Es una iniciativa cultural muy importante que mejora los espacios de esta arteria tan importante como la Avenida Cazón. Hay mucha juventud, música y una pista de skate que, de alguna manera forma parte de lo que quiere nuestro intendente, Julio Zamora; esparcir la cultura y el entretenimiento en cada localidad del distrito".



Los vecinos ya pueden participar de la votación para elegir el mejor mural de la localidad de La Paloma, General Pacheco y Benavídez, a través de la plataforma web pinto.tigre.gov.ar .Tanto las persianas ganadoras de cada latitud, como la mejor intervención del concurso, recibirán premios en dinero en efectivo.



Por su parte Franco Cervato, proveniente de la provincia de Córdoba, remarcó: "Llegué ayer para participar hoy del evento. Sinceramente este empuje que nos brinda Tigre es muy importante y ayuda en nuestro desarrollo". En tanto que la concursante Aura Cortéz indicó: "Podemos expresarnos para resignificar las persianas y eso un muy positivo. Estoy haciendo un motivo de dos cervatillos los cuales considero interesantes como símbolos animales".



La jornada mantuvo un clima de camaradería entre los artistas. Numerosos vecinos se acercaron a disfrutar de un agradable momento familiar y acompañar a los participantes. En un escenario montado para la ocasión, la música fue protagonizada por las bandas locales “Los Suculentos”, con covers de rock, “Santos de Madera”, “Búfalo Dub” e “Intoxicados”. Además hubo una mini muestra de fotos de parte del Foto Club de la ciudad.



"Quiero felicitar a las autoridades locales por el lanzamiento de este programa que recompone la estética de las persianas de los comerciantes. Desde la Cámara apoyamos con todo lo que hace a la cultura porque entendemos que tenemos que involucrarnos en todo sentido con la comunidad", sostuvo el presidente del CACIT, Eduardo Regondi.



Los concursantes que participaron de la actividad fueron: Joaquín Silva, Santiago Fredes, Franco Cervato, Guido Palmadessa, Auri Cortéz, Eugenia Villadalgos, Catalina Herber, Nicolás López, Andrés Voza, Tomás Otero, Federico Boraso y alumnos del colegio Marco Sastre del centro de la ciudad.



El comerciante Alejandro Gabriel, quien tiene un kiosco por la zona, afirmó: "Me dijeron que iban a pintar con cosas que tiene que ver con Tigre y con el Delta. La verdad me pareció excelente. Hay que cuidar lo que tenemos en el lugar donde vivimos".



“Pintó Tigre” tiene como objetivo ofrecer un espacio, no convencional, en el que los artistas pueden expresar, promover, y difundir su arte. A su vez, poner en valor un espacio público a través del arte y de esta forma, mejorar la calidad de vida de los vecinos.



Cabe destacar que todos los viernes desde las 20 hs el evento se realizará en distintas localidades de la ciudad. El programa continuará de la siguiente manera: viernes 29 en Don Torcuato; y viernes 6 de octubre en Rincón Milberg.



Estuvieron presentes: Las concejales, Sandra Rossi y Verónica Caamaño; el subsecretario de Gestión Pública, Gonzalo Meschengieser; el subsecretario de Turismo, Sergio Castro; el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Protección Ciudadana, Oscar Scotto; el director general de Entidades Intermedias, Ariel Arnedo; el director del Puerto de Frutos, Iván Kildof; la directora general de Gestión Educativa, María Gloria Zingoni; la directora coordinadora de Artes Visuales de la Subsecretaria de Cultura, Milagros Noblia y la directora coordinadora de despacho y digesto, Sofía Eugeni.

