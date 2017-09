Andreotti inauguró la restauración de la Parroquia Aránzazu

Ante una multitudinaria asistencia de vecinos, se presentaron las obras de restauración y puesta en valor del templo de Nuestra Señora de Aránzazu, evento muy esperado por todos los vecinos de San Fernando. Además, el evento contó con la participación de Patricia Sosa y Facundo Ramírez, quienes interpretaron el espectáculo de la Misa Criolla. ver video

La histórica Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu viene trabajando hace casi cuatro años en forma sostenida en la puesta en valor del centenario edificio. Culminados los trabajos, se inauguró con una gran celebración a la que asistieron miles de vecinos, con la “Misa Criolla” de Ariel Ramírez, una obra musical para solistas, coro y orquesta, de naturaleza religiosa y folclórica.



Finalizado el evento, en el que se cortó una cinta simbólica, se descubrió una placa conmemorativa y se intercambiaron presentes institucionales, el Intendente Luis Andreotti expresó: “Realmente estamos muy contentos y emocionados. Es un orgullo poder inaugurar hoy la puesta en valor de este edificio histórico. Me preguntaba si en 1901 siendo 10.000 habitantes en San Fernando y con mucho menor poder adquisitivo que el actual hicieron semejante iglesia, cómo no podíamos mantenerla ahora. Hoy, gracias a todos los vecinos que pagan sus impuestos -porque esto se hace todo con fondos municipales- se pudo poner en valor este templo que nos llena de orgullo, y es monumento histórico provincial y municipal, porque el pueblo nació con la iglesia en 1806. Cumplimos con nuestros antepasados y le dejamos a las próximas generaciones un lugar histórico que tendrán que mantener”.



El Obispo de San Isidro, Monseñor Oscar Ojea, quien fue especialmente invitado, dijo: “Creo que está todo el pueblo de San Fernando en esto que es cuidar el patrimonio histórico, afirmar la pertenencia de un pueblo, honrar el trabajo de muchísima gente a través del embellecimiento de este templo, de modo que muy feliz compartiendo con ustedes”.



El Párroco, Padre Jorge Luis Lagazio, agregó: “Esta obra excede absolutamente a nuestra capacidad como comunidad cristiana, así que hubo un compromiso muy serio y fuerte del Intendente Andreotti, que apenas asumió decidió hacer la obra por etapas, con bastante creatividad. El vecino ha acompañado, y es feliz porque un día de orgullo sanfernandino, porque la gente siente que esto es parte de su vida y de su historia. Esta es la casa de Dios, la puerta del Cielo, y nosotros nos comprometemos a rezar por el pueblo de San Fernando, que lo vive a su ritmo. Hoy San Fernando está de fiesta, nosotros somos parte de ella y hay que estar muy agradecidos. Ojalá que muchos sigan honrando el patrimonio, viviendo los valores, la dignidad, el amor de Dios que se derrama en nosotros como comunidad fraterna”.



La famosa cantante Patricia Sosa dijo: “Estaba todo el pueblo de San Fernando con una vibración alta, estaban absolutamente espirituales; este tipo de eventos es para enaltecer el espíritu, y la verdad fui convocada por Facundo Ramírez para hacer esta Misa Criolla, sola jamás la podría hacer, es una idea de él y además para nosotros es un placer. Es muy conmovedor que esta obra de Ariel Ramírez llegue a tanta gente, en una nocha fresca pero lindísima”.



Andreotti finalizó: “Este es un momento histórico y especial; un lugar en el que la gente contribuye a mantenerlo porque forma parte de la historia, Un agradecimiento a esta generación de sanfernandinos que tiene mucho orgullo por la ciudad, son muy solidarios y por eso podemos tener el San Fernando que tenemos, tan lindo y del que nos sentimos orgullosos, con una buena calidad de vida. No haber tenido déficit durante estos seis años nos permite cumplir con el vecino, y mejorarle la calidad de vida. Sin aportes del gobierno nacional ni de la Provincia, el Municipio tiene que estar presente”.



Cabe destacar que acompañaron al Jefe Comunal la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Social y Política Ambiental y candidata a concejal por 1País, Alicia Andreotti, y el Diputado Provincial Juan Andreotti.