Boca Juniors fue demasiado para Vélez Sarsfield y lo goleó en Liniers

Boca Juniors goleó esta tarde a Vélez Sarsfield 4 a 0, por la cuarta fecha de la Superliga, y se mantiene como líder del certamen con puntaje ideal.

Darío Benedetto (12m.PT y 6m.ST), Nicolás Domínguez en contra (18m.ST) y Frank Fabra (40m.ST) marcaron los goles del encuentro jugado en el estadio José Amalfitani de Liniers y arbitrado por Fernando Espinosa.



Precisamente en Liniers estuvieron presentes el seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, y su ayudante Sebastián Becaccece, quienes fueron a observar a Pablo Pérez, Fernando Gago, Darío Benedetto y posiblemente a Cristian Pavón, y también a Maximiliano Romero, el juvenil de Vélez convocado al sub 20.



En un primer tiempo malo Boca "pegó" primero y llegó al gol en un contragolpe comandado por Pavón, quien abrió para la proyección de Fabra y el centro bajo del colombiano fue conectado por Benedetto abajo del arco.



Vélez le cortó el circuito de juego a Pérez y a Gago, pero no tuvo juego ni inteligencia para moverse, y solo apeló a la lucha permanente.



Y la diferencia en esa primera mitad fue la potencia y la contundencia de Boca, la que le faltó precisamente a Vélez.



En el inicio del complemento volvió a lastimar Boca, tras un pase de 40 metros de Edwin Cardona a Pavón, que envió un centro para la entrada de Benedetto, quien recibió debajo del arco con el intento de cierre de Lautaro Gianetti y, pasado en la jugada, definió con un taco alto.



A partir de allí Boca encontró espacios, crecieron Gago y Pérez, ante un Vélez que fue sólo ímpetu.



A los 17m. Boca llegó al tercer gol, cuando Benedetto recibió ligeramente en la derecha y envió un pase para la entrada de Cardona, pero Domínguez se interpuso en la trayectoria y venció su propio arco.



Y a los 40m. Fabra inició una jugada por izquierda y, tras combinar con Agustín Bouzat, definió con un tiro cruzado, para redondear un resultado un tanto exagerado por lo que fue el desarrollo del partido.



Boca estiró a 16 los partidos sin derrotas como visitante, con nueve victorias y siete empates; mientras que Vélez perdió tras ocho partidos (cuatro triunfos y cuatro igualdades).



El equipo de Guillermo Barros Schelotto no es derrotado fuera de La Bombonera desde la primera fecha del certamen pasado (28 de agosto de 2016) cuando cayó ante Lanús por 1-0, con un gol de Lautaro Acosta.



Y la última derrota del campeón vigente del fútbol argentino fue en la 24ta. jornada del último torneo (el 14 de mayo) frente a River por 3-1, en La Bombonera.



= Síntesis =



Vélez Sarsfield: Alan Aguerre; Fabián Cubero, Emiliano Amor, Lautaro Giannetti y Fausto Grillo; Martín Pérez Acuña, Leandro Desábato, Santiago Cáceres y Matías Vargas; Federico Andrada y Maximiliano Romero. DT: Omar De Felipe.



Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y Fernando Gago; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Gol en el primer tiempo: 12m. Benedetto (B).



Goles en el segundo tiempo: 6m. Benedetto (B), 18m. Domínguez en contra (B) y 40m. Fabra (B).



Cambios en el segundo tiempo: inicio Fabricio Alvarenga por Pérez Acuña (V), 9m. Nicolás Domínguez por Desábato (V), 20m. Gonzalo Bergessio por Andrada (V), 26m. Walter Bou por Benedetto 29m. Nahitan Nández por Pérez (B) y 35m. Agustín Bouzat por Cardona (B).



Amonestados: Amor, Cubero, Gianetti (V), Jara, Fabra (B).



Árbitro: Fernando Espinosa.



Estadio: José Amalfitan