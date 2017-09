Talleres de Córdoba derrotó a Chacarita en San Martín

Talleres de Córdoba derrotó hoy a Chacarita por 1-0 como visitante, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Superliga.

El lateral izquierdo Lucas Olaza anotó el único tanto del partido, a los 11 minutos del segundo tiempo, para los cordobeses.



El delantero Alejandro Gagliardi (39m. ST) y el defensor Joaquín Ibáñez (43m. ST) recibieron la tarjeta roja directa en Chacarita, mientras que el mediocampista central Fernando Godoy (20m. ST) se fue expulsado por doble amarilla en Talleres.



Con esta victoria, Talleres suma siete unidades y Chacarita apenas dos puntos y continúa en zona de descenso (0.666).



Chacarita se mostró intenso en todos los sectores del campo pero su rendimiento fue de mayor a menor y Talleres creció marcadamente con el correr de los minutos, aunque la falta de fineza en los metros finales no le permitieron abrir el marcador al cabo de la etapa inicial.



El visitante estableció diferencia con la velocidad para salir de contra y le ganó la pelea en el mediocampo, con un Cristian Erbes desajustado en el 'Funebrero', y argumentó la victoria que se dio con el tiro libre de Lucas Olaza.



Chacarita visitará el próximo fin de semana a Boca Juniors, mientras que Talleres recibirá a Patronato de Paraná.



-Síntesis-



Chacarita: Pedro Fernández; Juan Cruz González, Germán Re, Federico Rosso y Gabriel Lazarte; Juan Martín Imbert, Cristian Erbes y Emmanuel Martínez; Javier Mendoza, Alejandro Gagliardi y Matías Rodríguez. DT: Walter Coyette.



Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Kruz Komar, Javier Gandolfi y Lucas Olaza; Emmanuel Reynoso, Fernando Godoy y Juan Ramírez; Sebastián Palacios, Junior Arias y Joao Rojas. DT: Frank Kudelka.



Gol en el segundo tiempo: 11m. Olaza (T).



Cambios en el segundo tiempo: 14m. Priotti por Mendoza (C) y Mauro González por Martínez (C), 21m. Gabriel Ramírez por Arias (T), 28m. Joaquín Ibáñez por Imbert (C) y Cristian Ramírez por Rojas (T).



Amonestados: González e Imbert (C). Herrera (T).



Inicidencias: 20m. ST Fernando Godoy (T) expulsado por doble amarilla; Alejandro Gagliardi (39m. ST) y Joaquín Ibáñez (43m. ST) recibieron la tarjeta roja directa en Chacarita.



Árbitro: Germán Delfino.



Estadio: Chacarita.