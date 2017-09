23/09/2017 - 22:10 | Actualidad / El ministro de Justicia bonaerense llamó a "no evadir la responsabilidad de Estado" ante la trata de personas Herramientas: Compartir: ver más imágenes El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, reivindicó hoy la mejora de la asistencia del Gobierno provincial a las víctimas de trata de personas y afirmó que al Estado le toca "no evadir la responsabilidad" de dar acceso a los derechos a todas las personas.

"A nosotros nos toca no evadir la responsabilidad del Estado y brindar la posibilidad de acceder a derechos a todas las personas", afirmó Ferrari, quien convocó a "promover espacios de diálogo y reflexión" en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se observa esta jornada.



Por instrucción de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, "trabajamos fuertemente en la atención de las vulnerabilidades para lograr un Estado presente", dijo el ministro, quien celebró que en la Provincia "ha crecido notablemente la asistencia en este tipo de casos".



La subsecretaria de Acceso a Justicia, Rosario Sánchez, indicó que la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata de Personas "tiene el arduo trabajo de rescatar y asistir a las víctimas y, además, realizar tareas de prevención y concientización en todo el territorio provincial".



A través del programa de Rescate y Acompañamiento, la Dirección brinda asistencia a personas en situación de trata o explotación sexual o laboral, con un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y abogados.



El programa interviene desde el momento mismo del allanamiento en el rescate de las víctimas, o a partir de la derivación de otros organismos estatales o de la sociedad civil. Durante el primer semestre de este año asistió a 294 personas víctimas de trata o delitos conexos, informó el Ministerio.