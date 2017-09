Cinco provincias ya rechazaron ante la Corte la demanda de Vidal por el Fondo del Conurbano

Las provincias de San Juan, Catamarca, Tucumán, La Pampa y Salta ya elevaron a la Corte Suprema de Justicia sus respuestas en rechazo a la demanda de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que reclama recuperar para Buenos Aires recursos del Fondo del Conurbano.

Las contestaciones de los cinco distritos fueron parte del debate en una reunión que ayer tuvieron los fiscales de Estado de todas las provincias del país (con excepción del bonaerense, Hernán Gómez, quien impulsa la demanda) en el Consejo Federal de Inversiones, en la Capital Federal, y que trascendieron hoy.



Los argumentos que plantearon las provincias que ya respondieron ante la Corte los motivos para rechazar la pretensión de Vidal incluyen el pedido de intervención del Congreso en el tema, la calificación de "inconstitucionales" de las asignaciones específicas del impuesto a las ganancias y la incompetencia de la Corte, entre otros.



Télam consultó hoy al fiscal de Estado de Entre Ríos y vicepresidente del Foro Federal Permanente de Fiscalías de Estado de la República Argentina, Julio Rodríguez Signes, quien aclaró algunos de los puntos de las cinco provincias que respondieron a la Corte ante la demanda de Buenos Aires.



San Juan argumentó "la incompetencia de la Corte Suprema" y consideró que "todas las detracciones establecidas en el artículo 104 de la ley de impuesto a las ganancias son inconstitucionales".



Se trata del artículo que establece, entre otras asignaciones, que el 10 por ciento de la recaudación de Ganancias es para el Fondo del Conurbano.



Catamarca coincidió con San Juan en "el planteo de incompetencia del máximo tribunal y en la inconstitucionalidad de las asignaciones específicas" y pidió ser "considerada parte plena en el proceso", no sólo un "tercero citado", carácter que plantea la demanda bonaerense para el resto de las provincias.



En su oposición a la cautelar solicitada por Vidal, Tucumán también cuestionó el carácter de "terceros citados".



La Pampa planteó "la inconstitucionalidad en su totalidad del artículo 104", que define cómo se reparte el producido del impuesto a las ganancias.



La provincia de Salta abogó por la "intervención del Poder Legislativo" en el diferendo entre Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones. Considera que "en el Congreso se debe debatir un nuevo reparto de fondos coparticipables".



Hace dos semanas, los gobiernos de todas las provincias, a excepción de Chubut, reunieron a sus jefes en la Casa de San Juan olvidando diferencias partidarias para pedirle a la Corte Suprema que no tome ninguna decisión hasta que no se produzca u debate en el Congreso.



El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, fue anfitrión de ese encuentro del que participaron, entre otros, Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Miguel Lifschitz (Santa Fe) y Gerardo Morales (Jujuy).



El miércoles responderá formalmente la provincia de Entre Ríos. El fiscal Rodríguez Signes adelantó a Télam que planteará la "inconstitucionalidad de las asignaciones específicas" y que se opondrá a la cautelar solicitada por Vidal porque "no hay peligro en la demora, no hay verosimilitud del derecho y porque Buenos Aires pasó diez años sin quejarse".



Las provincias utilizan "el excedente que reciben del Fondo del Conurbano para pagar gastos corrientes", alertó el fiscal de Estado entrerriano. Sin esos recursos, explicó, el impacto sería inmediato sobre sueldos, jubilaciones y pensiones (de las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación), la coparticipación municipal, los intereses de deuda y los gastos de funcionamiento.



Mendoza, que aún no hizo la presentación formal de su respuesta ante la Corte, argumentará "la improponibilidad de la demanda y la inconstitucionalidad de todo el artículo 104", según reveló a esta agencia el fiscal entrerriano.



El Fondo del Conurbano se creó en 1992 y se fondea con el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias. La demanda judicial bonaerense pide que se elimine el tope de 650 millones de pesos de esa recaudación que rige para la provincia desde 1996.



Si ese reclamo no prospera, exige que se declare inconstitucional la exclusión de Buenos Aires del reparto del remanente del fondo y del 4 por ciento de Ganancias que se les asigna a las demás provincias como compensación.



Las cinco provincias que presentaron hasta ahora sus respuestas lo hicieron antes de los vencimientos de los plazos que tenían, que estaban previstos para la semana que viene. La ronda de contestaciones la debe cerrar Tierra del Fuego en el mes de noviembre.