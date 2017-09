23/09/2017 - 22:06 | Información General / Arroyo Salgado no hará declaraciones "por el momento" sobre el informe de Gendarmería "para no ser imprudente" Herramientas: Compartir: ver más imágenes Sandra Arroyo Salgado, jueza Federal de San Isidro y ex esposa del fiscal Alberto Nisman, además de querrellante en la causa de su muerte, decidió no hacer declaraciones "por el momento" sobre el informe pericial que ayer la Gendarmería le entregó al fiscal Eduardo Taiano, "para no ser imprudentes y poco serios, y por respeto al trabajo que viene realizando con gran esfuerzo mucha gente". Arroyo Salgado, relató, a través de un mensaje, que "con nuestros abogados decidimos que no haremos declaraciones, porque el informe pericial de la junta interdisciplinaria recién se presentó y ningunas de las partes, a excepción de la fiscalía, tenemos acceso aún al mismo", contó a través de un mensaje enviado a un grupo de periodistas.



Y explicó que "para no ser imprudentes y poco serios, y por respeto al trabajo que viene realizando con gran esfuerzo mucha gente, no haremos declaraciones por el momento", detalló.



Los trascendidos respecto de los resultados de la pericia, que se sucedieron a través de toda la semana, mantuvieron ocupada Arroyo Salgado en "contener a las chicas", refiriéndose a sus hijas, según le contó a Télam una fuente allegada a la familia.



La Gendarmería le entregó ayer al fiscal Eduardo Taiano el informe pericial sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y hoy algunos de sus puntos trascendieron en matutinos de alcance nacional, particularmente en lo referido a una sustancia que habría ingerido Nisman, golpes que habría recibido antes de morir, manchas de sangre detectadas y sobre el horario de su deceso.



Según consignan hoy los diarios La Nación y Clarín, el fiscal fue asesinado por al menos dos personas, en el cuerpo de Nisman se halló ketamina "en estado puro y no metabolizada", por lo que "la habría ingerido o se la habrían aplicado momentos antes de la muerte".



El estudio interdisciplinario, marca que hay manchas de sangre en la mano izquierda del fiscal que no se continúan en la derecha, y que eso debería haber pasado en la mecánica suicida que se consideró en el caso.



Entre las manchas de sangre halladas en el cuerpo de Nisman, había manchas que "eran de contacto, por personas que lo sujetaron".



Ambos matutinos porteños también destacaron golpes en el cuerpo que nunca habían sido considerados antes, según la mismas fuentes, y que se tratan de: "fractura del tabique nasal", "hematoma interno en el hígado" y "golpes en las piernas".