El jugador de Tigre Carlos Rodríguez sufre fractura de pómulo y será baja por dos meses

El zaguero central uruguayo Carlos Rodríguez será baja por dos meses, aproximadamente, en el primer equipo de Tigre, luego de sufrir una fractura de pómulo.



El ex jugador de Olimpo de Bahía Blanca, sumado por el DT Ricardo Caruso Lombardi a principios de la presente Superliga, está afectado por “un traumatismo facial con fractura de pómulo”, lesión por la que será intervenido quirúrgicamente en Córdoba, según detalló la entidad del Norte del Gran Buenos Aires.



Rodríguez, de 27 años, fue protagonista de un violento cruce con choque de cabezas con el paraguayo Epifanio García, en el marco del segundo tiempo del partido que su equipo empató sin goles en la noche del viernes con Belgrano en Córdoba, por la cuarta fecha del torneo.



La baja del defensor, autor del tanto del empate 1-1 en el duelo con Chacarita por la segunda fecha del campeonato, se suma a las ya conocidas de Martín Galmarini, Juan Carlos Blengio y Carlos Luna, los tres referentes históricos del plantel.



Galmarini está afectado por la rotura ligamentaria en su rodilla derecha y deberá permanecer inactivo, por 7 meses, aproximadamente. Mientras que Blengio y Luna asumen diferentes desgarros, aunque todavía no estarán a disposición del DT en el partido del próximo domingo 1 de octubre ante River Plate.



“Se viene River, un partido muy difícil. Pero ojalá nosotros no seamos el (Jorge) Wilstermann” bromeó Caruso Lombardi, en referencia a la escasa oposición que presentó el equipo boliviano en la noche del jueves en el estadio Monumental, perdiendo el encuentro desquite por 8-0, y quedando eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final.