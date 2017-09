23/09/2017 - 9:58 | Espectáculos / El Estadio Unico ya está listo para saga de recitales que el 1 de octubre arrancan con The Who y los Guns N´ Roses Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Estadio Ciudad de La Plata que le cerró las puertas al fútbol desde el martes pasado con el partido que marcó la eliminación de Estudiantes de la Copa Sudamericana, ya se prepara para recibir desde el 1 de octubre a grandes shows musicales en una serie que ese domingo será inaugurada por el binomio The Who-Guns N' Roses.

Luego, la grilla de recitales reunirá a Noel Gallagher (el 10), U2 (el 11), Coldplay (14 y 15), Bruno Mars (25 de noviembre) y La Beriso (2 de diciembre), entre otros platos fuertes previstos.



En el Único por estas horas el trabajo es incesante en el armado del escenario, mientras que el campo de juego fue retirado el miércoles y para la fecha inaugural en el domo de 25 y 32 se abrirán las puertas a partir de las 15, a las 20 actuará The Who y dos horas más tarde será el turno de la banda del legendario Axl Rose.



La venta de entradas está habilitada a través de internet desde hace un tiempo pero también se expenderán tickets el mismo día del recital en las boleterías del estadio a partir de las 10, en la intersección de las calles 530 y 21.



Se informó que habrá un exhaustivo operativo de seguridad, con 800 efectivos de la policía bonaerense y la seguridad privada, mientras que el equipo que trabaja con amabas bandas está conformado por 100 personas, de las cuales 20 sólo están abocadas al cuidado del líder de los Guns.