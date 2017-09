Miles de abuelos sanfernandinos festejaron el Día del Jubilado en el Parque Náutico

Los adultos mayores de todos los clubes y polideportivos de San Fernando tomaron parte de un memorable encuentro en el Parque Náutico, donde fueron saludados y reconocidos por el Intendente Luis Andreotti. Fátima Florez, “Carna” Crivelli y “Pachu” Peña tuvieron a cargo el espectáculo con el que deleitaron a los más de 2.500 invitados.

Como sucede en cada encuentro, los abuelos sanfernandinos no perdieron la oportunidad de multiplicar sonrisas y emociones en la celebración del Día del Jubilado que se realizó con un gran agasajo en el Parque Náutico, del que participó el Intendente Luis Andreotti, concejales y funcionarios municipales. La celebración, con más de 2.500 invitados, constó de un almuerzo y un show en el que se presentaron los famosos Fátima Florez, “Carna” Crivelli y “Pachu” Peña.



El Intendente Luis Andreotti, que compartió la jornada, comentó: “Hoy tenemos 2.500 abuelos, verdaderamente estamos muy contentos, con una fiesta que realmente se merecen todos. Desde hace unos años, acá en San Fernando, cada día que festejamos es un poco una devolución del pueblo al esfuerzo que han hecho los jubilados durante toda su vida”.



“Siempre tenemos un espectáculo de calidad; el de hoy fue de primer nivel. Los abuelos están muy contentos, ante todo por el servicio que prestamos. Para nosotros es una obligación cumplir con ellos, porque han trabajado duramente para hacer un San Fernando grande y tan lindo como el que tenemos hoy”, aseguró el Jefe Comunal.



En tanto, la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Social y Política Ambiental y candidata a concejal por 1País, Alicia Andreotti, agregó: “Es una gran felicidad estar junto a nuestros vecinos, que han trabajado tanto por San Fernando. No nos acompañó el día, pero igual la estamos pasando relindo. Estos encuentros nos fortalecen como sociedad, porque son momentos de alegría, que disfrutan vecinos de una misma generación. Cada vez vienen más vecinos, y eso es importante, porque se encuentran, y la pasan lindo; es su tiempo de disfrutar. Sólo agradecerles por el esfuerzo que han hecho durante toda la vida para que hoy tengamos el San Fernando que tenemos”.



“Hubo un show importante, con artistas de muy buen nivel que están en la TV y el teatro que nos han venido a acompañar; ellos se lo merecen. Debemos ser capaces de honrar a nuestros mayores y darles momentos de felicidad como éste. Estamos en eso, porque la vida no es sólo el trabajo, también son momentos de ocio que enriquecen el espíritu”, dijo Alicia Andreotti.



La conocida comediante y actriz Fátima Florez, quien subió al escenario para el deleite del público, dijo: “La verdad que la gente divina, el público espectacular, aplaudieron, se rieron, acompañaron; realmente fue una tarde hermosa festejando el Día del Jubilado acá en San Fernando. Hice a Cristina, Susana, Moria, Lía Crucet, Karina La Princesita, Gilda, Patricia Sosa; muchos personajes. La gente es divina, y su cariño más; estoy feliz de estar acá. Ojalá podamos venir otro año”.



“Pachu” Peña, quien compartió escenario con Fátima Florez, expresó: ”Muy contento de estar aquí en San Fernando, es un gran municipio, que admiro porque está en permanente evolución, lo recorro porque vivo muy cerca, en el partido de Tigre, así que veo sus obras que benefician a los vecinos. Acompañando a los jubilados con una alegría enorme, y con un espíritu contagioso de ir para adelante”.



Y “Carna” Crivelli agregó: “Hoy estamos con los jubilados, la verdad que es una fiesta que la gente conviva, se divierta, la pase lindo, y nosotros le ponemos la cuota de humor y diversión. Estamos muy felices de estar acá”.



Además, estuvieron presentes el Diputado Provincial Juan Andreotti, y el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso.