Cambiemos Pilar lanzó su campaña ante miles de vecinos

En un club Sportivo colmado, Cambiemos Pilar realizó el lanzamiento de su campaña. Más de 1500 personas se acercaron a compartir el acto que dio el puntapié inicial de cara a las elecciones de octubre. El evento estuvo encabezado por Nicolás Ducoté, la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Marcela Campagnoli y la primera candidata a concejal de Pilar, Jesi Bortule; junto a todos los candidatos de la lista.



Al dirigirse a los presentes, Ducoté resaltó: “El cambio en Pilar ya empezó y es un cambio en serio, porque somos gente honesta, que no tiene que esconder quién es ni de dónde viene. Trabajamos sin atajos y decimos la verdad. Estoy orgulloso de quienes somos".



"Estoy orgulloso de nuestra primera candidata, Jesi Bortule, que lidera un equipo enorme y para quien las palabras no alcanzan, porque nunca llegan a describir su capacidad, su honestidad y su trabajo. Me siento orgulloso de Marce Campagnoli, y de que hoy lleve a Pilar a una lista nacional. Con Gustavo, con Analía. Gracias por ser parte de este sueño. Gracias por trabajar por esto todos los días. Gracias a la juventud que conforma nuestra lista", señaló.



Asimismo, agregó: "Nuestro equipo se completa con muchísimas mujeres y hombres, muchos jóvenes de cada barrio, gente que tiene mucho camino recorrido en la política y otros que venimos desde diferentes ámbitos, pero que nos animamos a dar un paso adelante porque queremos cambiar las cosas. Y nos complementamos".



"Nos falta mucho, pero por primera vez en la historia de Pilar; por primera vez en la historia de la Provincia, de la mano de Mauricio y María Eugenia, estamos construyendo esperanza. Como dijo nuestra Gobernadora la última vez que estuvo acá, en este mismo lugar hace algunas semanas: estamos empezando a dejar atrás la angustia de esperar lo que durante décadas no llegó y nunca iba a llegar porque a la plata de las obras se la robaban", recordó Nicolás.



Además, afirmó: "Cada cosa que estamos haciendo vale y dura. Pero es difícil porque es desde los cimientos y en serio. Y todo parece imposible hasta que lo hacemos".



Y finalizó: "Nos van a ver caminar, timbrear, estar cerca, como siempre estuvimos. Porque eso es lo que somos, no hay disfraz. Nos van a ver hablarles con el corazón y mirarlos a los ojos. Sigamos así. Sigamos juntos. Sigamos siendo quienes somos".



Por su parte, Jesi Bortule destacó: “Quienes estuvieron en el Gobierno hasta hace dos años no pueden venir a prometerle a los vecinos cosas que no pudieron resolver en su gestión. Vamos a seguir trabajando para hacer posible todos los sueños de los pilarenses"



En tanto, Marcela Campagnoli resaltó: “Vamos a seguir junto a los vecinos escuchándolos como lo venimos haciendo. Es necesario que los bonaerenses vuelvan a creer que se puede. Luchamos con la resignación de muchos que pensaron que nunca iban a llegar las cloacas, las veredas, los asfaltos y les estamos devolviendo la esperanza".



Por último, Gustavo Trindade, segundo candidato de la lista, añadió: "Estamos trabajando en equipo junto al Intendente, quien tiene muy claro el rumbo y lo acompañamos, convencidos en ese camino".



El acto comenzó con un emotivo video de Jesi Bortule, que conmovió a todos los presentes donde explicaba su pasión por transformar la vida de los vecinos de Pilar.



Posteriormente se presentó un spot con imágenes de todos los barrios y de las obras y mejoras que se están desarrollando en los mismos.



La presentación culminó con una suelta de globos que vistió las instalaciones del Club.



Del acto participaron candidatos a concejales, consejeros escolares, funcionarios y vecinos.