22/09/2017 - 23:45 | Deportes / Belgrano de Córdoba y Tigre no se sacaron ventajas en el inicio de la cuarta fecha Herramientas: Compartir: ver más imágenes Belgrano de Córdoba y Tigre igualaron 0 a 0, en el encuentro que abrió la cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), disputado en el estadio de los cordobeses en barrio Alberdi ante unas 27.000 personas. Este resultado les sirve a los locales para alcanzar los siete puntos, luego de dos victorias consecutivas, mientras que los dirigidos por Ricardo Caruso Lombardi tienen ahora dos unidades en el certamen, y siguen sin conseguir triunfos.



El conjunto local fue claro dominador en la primera media hora de juego, con un gran despliegue de Federico Lértora y buenas acciones de Leonardo Sequeira y Mariano Barbieri, que circulaban bien la pelota en campo contrario, aunque carecían de claridad en la zona de definición, repitiendo centros intrascendentes que eran bien controlados por la defensa visitante.



Sin generar real peligro en el arco de Federico Crivelli, Belgrano se fue desdibujando y Tigre, con poco, emparejó el trámite y hasta tuvo la más clara de la noche en los pies de Denis Stracqualursi, pero el delantero perdió ante el arquero Lucas Acosta cuando habían quedado mano a mano.



En el complemento los de Victoria se plantaron decididamente de igual a igual, ya que en el primer tiempo perdían rápido la pelota cada vez que la tenían y apostaban sólo a alguna arremetida de Stracqualursi, y encontraban cierto equilibrio en el medio con Lucas Menossi.



Al buen trabajo de Menossi, se sumó en el complemento la buena labor del ingresado Lucas Janson, y ambos se asociaban de buena manera para comenzar a inquietar el fondo ‘celeste’.



No pasó demasiado en los minutos finales, con un Belgrano sin ideas a pesar del impulso que bajaba desde las tribunas con el aliento de su gente, y los de Victoria se sintieron más cómodos, y fueron los que tuvieron algo más de claridad para quedarse con los tres puntos, pero las fallas en la definición lo privaron de conseguir su primer triunfo.



Sobre el final se fue expulsado el ingresado Ezequiel Rodríguez en los visitantes, por eso los últimos cinco minutos se dedicaron a cuidar el resultado y se aferraron al punto que se llevaron del recinto de barrio Alberdi.



-Síntesis-



Belgrano: Lucas Acosta; Sebastián Luna, Erik Godoy, Hansell Riojas y Marcelo Benítez; Leonardo Sequeira, Federico Lértora, Juan Brunetta y Mariano Barbieri; Jonathan Ramis y Epifanio García. DT: Sebastián Méndez.



Tigre: Federico Crivelli; Maximiliano Caire, Carlos Rodríguez, Gastón Bojanich y Mathías Abero; Daniel Imperiale, Lucas Menosi, Renzo Spinaci y Jacobo Mansilla; Ivo Hong y Denis Stracqualursi. DT: Ricardo Caruso Lombardi.



Cambios en el segundo tiempo: 11m. Tobías Figueroa por García (B) y Ezequiel Rodríguez por C. Rodríguez (T); 15m. Fabricio Brenner por Barbieri (B); 19m. Neri Bandiera por Sequeira (B); 23m. Lucas janson por Hong (T) y 36m. Esteban Giambuzzi por Imperiale (T).



Amonestados: Luna (B). Caire, Spinasi, Abero (T).



Incidencias en el segundo tiempo: 44m. expulsado E. Rodríguez (T).



Árbitro: Federico Beligoy.



Cancha: Belgrano. Volver