Para Julio Pereyra y Fernando Gray, Cristina mejorará su performance electoral en la tercera sección

Los intendentes de Florencio Varela, Julio Pereyra, y de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se manifestaron confiados en que la primera candidata a senadora nacional de la provincia de Buenos Aires por el frente Unidad Ciudadana mejorará su performance electoral en los comicios del 22 de octubre en la tercera sección, la más populosa del conurbano bonaerense.

En declaraciones formuladas a Télam, Pereyra recordó que la ex presidenta Cristina Kirchner obtuvo en su distrito el 49% de los votos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto y vaticinó que en las generales “no descartamos llegar al 50%”.



“El pueblo sabe que han sido muy buenos los años de Néstor y Cristina y Florencio Varela lo agradece así, acompañando en esta etapa”, expresó.



En esa línea, el jefe comunal de Esteban Echeverría, donde Cristina alcanzó un 41% en las PASO, dijo a esta agencia que "pensamos hacer una elección un poco mejor y estamos trabajando en ese sentido con mucho apoyo de entidades, vecinos y organizaciones".



"También se nos acerca mucha gente que lamentablemente se está quedando sin trabajo en Adidas, el Correo Argentino y Cresta Roja", agregó.



Para Gray, "el gobierno nacional está cada vez más alejado de los problemas de la gente, sobre todo en el segundo cordón del conurbano, donde hay severos problemas de tarifas, pérdida de empleo y poder adquisitivo", y "estas cuestiones sociales nos son abordadas y la gente está cada vez más angustiada".



El intendente peronista consideró que a raíz de ello "tenemos cada vez más demandas en dependencias municipales, problemas con pensiones asistenciales y entrega de medicamentos", y analizó que "además hay problemas en las pymes, culpa de la apertura de importaciones y la suba de tarifas".



Por otro lado, se mostró en sintonía con el pedido de la ex presidenta para que un eventual debate entre los distintos candidatos a senador nacional se lleve a cabo en una universidad pública de la provincia de Buenos Aires.



"Estoy absolutamente de acuerdo. Creo que los debates se deben dar primero en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con una agenda de temas netamente provinciales y coincido en que debe ser una universidad pública, porque tenemos muchas y de muy buena calidad y oferta académica", afirmó Gray a Télam y añadió que "la universidad pública le puede dar objetividad, seriedad y respaldo académico" a la discusión.



Luego anticipó que la semana que viene Cristina Kirchner encabezará un acto en Esteban Echeverría aunque aclaró que aún no se definió qué día ni dónde se llevará a cabo.



"Ella viene, recorre, camina y escucha a los vecinos. No viene para sacarse la foto e irse, como hacen muchos", destacó.